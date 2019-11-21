21 ноября исполняется шесть лет со дня начала протестов на Майдане, которые закончились кровавым противостоянием и бегством экс-президента Януковича. Да и вообще новой реальностью для страны - с потерей Крыма, войной на Донбассе, декоммунизацией и перманентным экономическим кризисом.

У Майдана были свои вдохновители, которые после победы протестов перебрались в кабинеты власти. И некоторые там остаются там до сих пор - например министр Аваков или мэр Кличко.

Но большинство "лиц майдана" эту власть уже потеряли. Или сильно понизили статус, который имели раньше.

Конечно, можно списать отдельные случаи на политическое невезение. Но в целом тенденция для главных лиц Майдана действительно негативная. Они утратили былую власть и влияние - если даже остались в Раде. К примеру бывший президент Порошенко и спикер Парубий.

Остальные крупные функционеры "Революции достоинства" вообще остались не у дел - Турчинов, Яценюк и десятки героев калибром поменьше. На последних выборах народ убрал их из власти. Тем самым опосредованно дав оценку и самому майдану.

"Страна" вспомнила, кто из героев Евромайдана вышел в тираж и что эти люди делают сегодня.

Владимир Парасюк

Экс-депутат получил широкую известность после своего выступления на сцене Евромайдана 21 февраля 2014 года.

Поднявшись на трибуну без предупреждения организаторов, Владимир Парасюк от имени своего отряда выразил недоверие слишком осторожной, на его взгляд, политике лидеров оппозиции и публично поклялся пойти на вооруженный штурм администрации президента, если Виктор Янукович не будет отправлен в отставку до 10:00 следующего дня".

"Мы ни в какой организации, мы простой народ Украины, который приехал отстаивать права. Мы не из секторов, не из самооборон, мы просто боевая сотня. И хочу вам сказать, что мы, простые люди, говорим нашим политикам, которые стоят у меня за спиной: Никакой Янукович целый год не будет президентом. Завтра до десяти часов он должен пойти вон. Я говорю от своей сотни, где есть мой отец, приехавший сюда: если вы завтра до десяти часов не выступите с заявлением, чтобы Янукович шёл в отставку, мы идём на штурм с оружием, я вам клянусь!", - сказал Парасюк.

Его выступление нашло горячую поддержку участников митинга. Есть мнение, что именно выступление Парасюка ускорило решение Януковича тайно покинуть Киев.

После Майдана Парасюк стал депутатом Верховной Рады. Там он вошел в Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Был беспартийным и внефракционным. В Раде он запомнился в основном конфликтами и множественными драками с другими нардепами и чиновниками. Также его обвиняли в присвоении джипа, купленного на средства волонтеров для военных в зоне АТО.

На выборы в 2019 году ЦИК не зарегистрировала его как кандидата в депутаты. Причиной была недействительная доверенность его помощника. На своей странице в Facebook с того времени он критиковал президента, хвастался фотографией с Сенцовым и выступал против открытия рынка земли.

Дмитрий Булатов

Во время Майдана Дмитрий Булатов возглавлял Автомайдан. В разгар событий случилась громкая история с якобы похищением Булатова. Его фото после освобождения облетело все СМИ и стало одним из факторов роста протестных настроений.

После успеха революции Булатов стал министром молодежи и спорта. От его шрамов почти не осталось следа. Некоторые соратники Булатова по Евромайдану говорят, что нападение на него и отрезание уха были действиями постановочными. Сам Булатов же по-прежнему настаивает, что все было на самом деле.

В 2015 году Булатов был мобилизован в армию, участвовал в боях под городом Счастье в Луганской области, где был ранен. В 2018 году он был назначен на должность заместителя главы Государственного агентства резерва Украины - где и работает по сей день.

Татьяна Черновол

Нардеп от Народного фронта Татьяна Черновол в 2014 году была журналисткой. В 2012 году она запомнилась тем, что проникла на территорию резиденции Виктора Януковича Межигорье и до того, как ее задержала охрана успела сделать несколько фото, которые затем были опубликованы в сети.

25 декабря 2013 года инцидент с избиением Чорновол на Бориспольской трассе стал одним из факторов, способствовавших радикализации Майдана.

После Майдана Татьяна Черновол стала депутатом. Была членом фракции "Народный фронт", а также комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

Ее муж Николай Березовой, был добровольцем в батальоне "Азов". Погиб 10 августа 2014 года под Иловайском, указом президента Украины Петра Порошенко был посмертно награждён орденом "За мужество".

После переизбрания Рады не смогла попасть ни в одну партию и осталась экс-депутатом. Точнее - вернулась в активисты. Она активно помогала Петру Порошенко во время хождения на допросы в ГБР - митинговала под стенами ведомства и требовала прекратить допросы экс-президента.

В ноябре этого года экс-депутат подала в СБУ заявление о совершении госизмены главной офиса президента Андреем Богданом за растрату 112 млн долл. госбюджета. Еще раньше она обращалась в ГБР по поводу юриста Андрея Портнова. Она требовала расследовать утечку информации по уголовным делам против Петра Порошенко, которые ведет Госбюро расследований.

Заявитель по этим делам - Андрей Портнов - регулярно публиковал у себя в Telegram некоторые детали следствия. Но ГБР отказалась открывать дело.

Дмитрий Ярош

Во время Майдана и вплоть до 2015 года Дмитрий Ярош возглавлял ультранационалистическую организацию "Правый сектор". Организация приобрела известность своим участием в столкновениях с внутренними войсками и спецподразделениями МВД Украины, охранявшими здание Администрации президента, а также захватом нескольких административных зданий в Киеве.

Во время выборов президента в 2014 году Ярош был кандидатом, но набрал лишь 0,7% голосов. В итоге он избрался в Раду, где был заместителем главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Не входил в какую-либо фракцию.

В 2015 году Ярош ушел из "Правого сектора". Он заявил, что "инициаторы и некоторые участники собрания взяли на себя нелегитимные функции" и пытались сделать его "свадебным генералом" в организации.

На данный момент является командующим Украинской добровольческой армии - которая, впрочем, еще прошлой осенью была полностью выведена из зоны АТО.

В новую Раду 2019 года он уже не прошел. Ярош баллотировался в общем списке националистов, в который вошли ВО "Свобода", Национальный Корпус, Правый Сектор, "Государственная Инициатива Яроша", ОУН и Конгресс Украинских Националистов. Список возглавил лидер "Свободы" Олег Тягнибок.

В августе мы писали о том, что Дмитрий Ярош и его единомышленники предлагают создать общую парамилитарную организацию "Союз обороны Украины" с разветвленной системой областных и районных филиалов, на базе которых должны создаваться отряды бойцов – добровольцев. Цель - создание территориальной базы радикальных националистов. "Будем рвать режим изнутри" – коротко сформулировал идею организации источник "Страны" в УДА.

В последнее время Ярош отметился рядом скандальных заявилений. Так, он открыто угрожал президенту Владимиру Зеленскому. В мае, после инаугурации, он заявил, что Зеленский будет убит, если предаст тех, кто погиб во время Майдана и войны на Донбассе. "Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность... Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике – если предаст Украину и тех людей, которые на Революции и Войне погибли. И очень важно, чтобы он это понимал", - заявил Ярош.

Летом, после решения итальянского суда приговорить к 24 годам заключения атошника Виталия Маркива, Ярош призывал захватывать граждан Италии в Украине, судить и бросать в тюрьмы. "Давайте "упакуем" с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам в Украину. Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР/ЛНР и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить. А потом наш "наиобъективнейший" суд вынесет им приговор о пожизненном заключении", – заявлял Ярош. то же самое он хотел делать и в отношении россиян.

Также в июле он поддержал расстрел из гранатомета здания телеканала "112 Украина". "Если власть, во время войны, в тылу, не противодействует врагу, за дело берутся неизвестные патриоты", - написал Ярош в Facebook.

Сейчас Ярош входит в "Рух опору капитуляции", которые устраивает штайнмайер-майданы.

Михаил Гаврилюк

Казак Михаил Гаврилюк стал одним из символов Майдана после того, как его раздели на морозе беркутовцы. В 2014 году стал народным депутатом, но в роли нардепа особо ничем не отличился. За время пребывания в Раде он женился и обзавелся сыном.

После того, как стал депутатом, Гаврилюк какое-то время ходил в Раду с оселедцем и в камуфляже, но спустя время стал выглядеть более светски. Единственный связанный с ним скандал - это джип, который был предназначен для армии, но оказался у Гаврилюка.

Еще один эпизод с ним - это избиение под Радой, когда на Гаврилюка набросились митингующие "евробляхеры".

После выборов в парламент в 2019 году в Раду не прошел.

Сейчас Михаил Гаврилюк является руководителем общественной организации "Козацька звитяга", которая арендует офис на киевских Липках за сумму, в восемь раз превышающую официально задекларированные доходы Гаврилюка.

Арсений Яценюк

22 января 2014 года Яценюк со сцены Майдана он озвучил требования оппозиции о прекращении силовых действий со стороны власти в течение 24 часов. ""Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Але чесно, справедливо і сміливо", - сказал он.

В 2014 году Арсений Яценюк возглавил новое правительство. Но продержаться на должности премьера удалось лишь 11 месяцев, по истечении которых он был отправлен в отставку.

С тех пор Яценюк в политике не проявлялся и не был даже депутатом.

После того, как Яценюк покинул пост премьер-министра, он начал менять имидж и стал выглядеть более брутально: отрастил бороду, загорел, стал носить солнцезащитные очки.

Интересно, что в сентябре 2015 года председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Яценюк в 1994—1995 годах воевал в Чечне против российских войск.

21 февраля 2017 года Россия отправила запрос в Интерпол для объявлении Яценюка в международный розыск, однако Интерпол отказался принимать эту заявку. Сам Яценюк категорически опроверг свое участие в чеченской войне. Заявление российских властей стало поводом для многочисленных шуток и мемов в сети.

Сейчас Яценюк в политике не участвует, но часто вмешивается в подковерные процессы - у примеру, по информации "Страны" Арсений Петрович на данный момент ищет точки соприкосновения с Юлией Тимошенко, которая ушла в оппозицию к Зеленскому.

Формально сегодня Арсений Яценюк - лидер "Народного фронта".

Егор Соболев

До событий Майдана Соболев работал журналистом в различных изданиях. В июле 2013 года он заявил, что оставляет профессию и идет в политику.

Когда начались протесты, журналист и общественный активист сразу присоединился. Во время этих событий Соболев входил в Совет Майдана.

После майдана Соболеву доверили заниматься очисткой власти, он возглавил люстрационный комитет, который добился принятия Верховной Радой закона "Об очистке власти".

В Верховной Раде Соболев работал в комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, первые три года его возглавлял. Соболев стал первым депутатом в Украине, который подал электронную декларацию.

В 2017-2018 годах он поддерживал МихоМайдан. В 2019 году Соболев на выборы не пошел. В апреле этого года Соболев заявил о создании новой партии: "Начинаю делать политическую партию, которая за Украину и против коррупции одновременно".

Мустафа Найем

Журналист стал, по сути, инициатором протестов на Майдане в ноябре 2013 года. После того, как Виктор Янукович не подписал Соглашение об ассоциации с ЕС, Найем 21 ноября 2013 года написал в Facebook: "Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей".

Через несколько дней после начала акций протеста Найем вместе с другими журналистами запустили "Громадське" - проект, который освещал вживую важнейшие события революции и получил за счет этого большую популярность.

Найем делал прямые включения во время ожесточенных противостояний, в том числе и в дни расстрела протестующих 18-20 февраля. Также он участвовал в переговорах с политиками и был одним из лидеров "площади без политиков".

Осенью 2014 Мустафа Найем стал народным депутатом от Блока Петра Порошенко. В феврале 2019 года, за месяц до первого тура президентских выборов, Найем вместе с некоторыми коллегами вышел из фракции. На внеочередных выборах в парламент Найем решил не баллотироваться.

С сентября 2019 бывший депутат сотрудничает с командой нового руководителя "Укроборонпрома" Абромавичюса, где отвечает за направление отношений концерна с государственными учреждениями. То есть по сути Найем пришелся ко двору и в новой власти.

Александр Турчинов

Турчинов во время Майдана был одним из лидеров оппозиции, выступал перед проетстующими на Майдане. После событий февраля 2014 года Турчинов был назначен и.о. президента Украины. Во время правления Турчинова начался процесс запрета Коммунистической партии Украины, была начата АТО в Донецкой и Луганской областях. К слову, после Майдана Турчинов, которого недруги начали к тому времени называть "кровавый пастор", полюбил появляться на публике в военной форме.

В то же время именно Турчинова критиковали за пассивную позицию в отношении Крыма, результатом чего стала аннексия полуострова. Генерал-полковник Замана рассказывал, что был участником заседания у Турчинова 1 марта 2014 года, в разгар аннексии полуострова. По словам генерала, Турчинов заявил ему лично, что воевать в Крыму никто не будет, поскольку этого не хочет Запад.

При этом в отношении Донбасса у него была, напротив, очень активная позиция. 7 апреля 2014 года, в связи с захватами административных зданий в Харькове, Донецке и Луганске он объявил о создании антикризисного штаба и о том, что "против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия".

На внеочередных выборах в раду в 2014 году стал депутатом от "Народного фронта". В декабре 2014 года Турчинов был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны и оставался на этом посту до мая 2019 года, когда подал в отставку и отошел от политики. Его партия "Народный фронт" по причине крайне низкого рейтинга не участвовала в выборах.

Накануне выборов Турчинов открыто поддержал Порошенко. Но в итоге даже не вошел в его партию.

Сейчас Александр Турчинов записывает религиозные проповеди о том, что не в деньгах счастье (он пастор-баптист) и выкладывает видео в Facebook.