В среду, 20 ноября, во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств - двух автомобилей и подводы. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

По его словам, авария произошла на трассе Львов - Рава Русская. Сначала произошло ДТП между подводой и Skoda Fabia - без пострадавших. Однако во время оформления этой аварии в них влетел автомобиль Fiat Scudo. В результате ДТП погиб свидетель, два человека травмированы и госпитализированы в Жовковскую центральную больницу. Также повреждения получил служебный автомобиль полиции.

Позднее Зинкевич выложил видео c места ДТП.

Фото: facebook.com

Видео: facebook.com

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