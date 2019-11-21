Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому. Об этом городской голова написал на своей странице в Facebook.

Садовой снял небольшое видео, в котором разъяснил суть дела.

"Только что от Холодницкого (Назара, руководителя САП - Ред.) мне вручили сообщение о подозрении. О чем речь? В 2015 году город Львов на открытом конкурсе привлек инвестора - компанию CTP. Мы от этой компании за землю получили 54 миллиона. Было поле, где коровы паслись. На этом поле компания должна построить индустриальный парк. Начиная с 2105-го, 2016-го и дальше было блокирование со всех сторон: на уровне власти страны, Генеральной прокуратуры. К тому времени компания CTP построила парки в Румынии и других странах. Это третий по объемам инвестор в Европе, который инвестирует в промышленное имущество. Они собираются создать во Львове 3 тысячи новых рабочих мест. С 2016 года прокуроры ездят, исследуют. Земля стоит", - рассказал мэр.

Видео: Facebook/ andriy.sadovyi

Садовой закончил видеообращение обещанием бороться и побеждать.

Как писала "Страна", в октябре стало известно, что Садовой собирается в четвертый раз баллотироваться на пост мэра Львова вопреки своему же обещанию.

Незадолго до этого Садовой покинул пост главы партии "Самопомощь", его место заняла бывшая вице-председатель Верховной Рады Оксана Сыроид.