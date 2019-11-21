Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в хорватском Загребе на съезде Европейской народной партии рассказала о ситуации в Украине и призвала не снимать санкции против РФ. Об этом сообщается на официальном сайте политсилы.

Тимошенко напомнила с трибуны присутствующим, что в Украине идет война.

"Украина сегодня - единственная страна в Европе, на территории которой идет война. Европейское сообщество не может закрывать глаза на оккупацию Донбасса и аннексию Крыма. Я призываю вас не прекращать санкции против России до полного восстановления территориальной целостности Украины. Только вместе, нашей общей европейской семьей, мы можем остановить эту войну, но ни в коем случае не путем капитуляции", - провозгласила Тимошенко.

Также лидер "Батькивщины" попросила европейских лидеров и чиновников не допустить навязывания Украине шагов, которые могут привести к дальнейшему разрушению суверенитета и территориальной целостности страны во время саммита в "нормандском формате" 9 декабря.

Юлия Тимошенко и Урсула фон дер Ляйен. Фото: ba.org.ua

В ходе саммита Тимошенко пообщалась с новоизбранным президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

С рабочим визитом в Загребе для участия в Конгрессе и Саммите ЕНП политик находится вместе с замглавы партии "Батькивщина", первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Григорием Немырей.

Напомним, позавчера произошла пикировка в соцсетях Тимошенко и Владимира Зеленского. Президент рассказал, как политик предлагала ему "договорняк". Тимошенко ответила приглашением Зеленского на корпоратив "со своим пианино".