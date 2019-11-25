Что предвещают звезды на этой неделе? Для кого период станет благоприятным для накопления сил, а кому рекомендуют немедленно приступать к новым проектам.

Публикуем гороскоп на предстоящую неделю - с 25 ноября по 1 декабря для всех знаков зодиака.

Овен (20.03 - 21.04)

На этой неделе вам предстоят поездки и активные передвижения с целью получения информации, которая ранее вам была недоступна. Все путешествия будут удачными. От вас потребуется проявить критическое мышление. Совет: попробуйте подчиниться переменам, которые входят в вашу жизнь, они точно не смогут выбить вас из колеи. Наоборот, изменения будут всячески способствовать личностному росту.

Телец (19.04 - 22.05)

Вы будете переживать из-за стресс-факторов: информации, которая поступила от влиятельного человека, а также любовных отношений и вопросов, связанных с властными органами. Вас могут вывести из строя поездки, необходимость принятия спонтанных решений. Все дела пока что продвигаются медленно из-за того, что вы еще не созрели для чего-то серьезного. Совет: успокойтесь и не торопите события, решение найдется со временем.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Веселых и воздушных Близнецов на этой неделе ждут приятные хлопоты, связанные с благоустройством дома или офиса. Впереди - отдых и благоприятный период для оздоровления. Вы планируете место, где отметить Новый год. В личной жизни вы понимаете, что пора что-то менять. На этой почве могут происходить конфликты из-за недопонимания. Совет: набраться терпения и выдержки, постараться отложить решение финансовых вопросов на неделю, ситуация еще не вызрела.

Рак (21.06 - 23.07)

Общая тенденции этой недели – вам придется отстаивать свои интересы. Это могут быть вопросы семьи, переезда, рабочих амбиций. За привилегии придется побороться. В работе вам нужно сделать один серьезный рывок, чтобы достичь желаемого. Также у вас есть желание восстановить отношения, но сложность заключается в эмоциональности одного из партнеров. Возможно, вы и сами охладели к избраннице или избраннику. Совет: творчество или хобби поможет вам переключиться и разгрузить мысли.

Лев (22.07 - 24.08)

Вам выпал период преодоления трудностей и препятствий. Это может быть эмоциональная борьба из-за обязанностей, которые вы взяли на себя. Нужно убрать из жизни то, что изжило себя. Отпустите то, что приносит в вашу жизнь усталость и хандру. Впереди ждут изменения и приятные знакомства. Совет: смело принимайте приглашения на семинары или выставки, наслаждайтесь времяпровождением в веселой компании.

Дева (22.08 - 24.09)

На этой неделе вам придется сделать выбор о взаимовыгодном сотрудничестве. Неделя указывает на финансовое благополучие. В личной жизни прослеживается неудовлетворенность, любовный треугольник и недомолвки с партнером. Однако вам нельзя пасовать перед трудностями, отстаивайте и проявляйте себя. Но не переводите все в нездоровую конкуренцию. Совет: положительные эмоции могут появиться во время покупок, подготовки к празднику, благотворительных пожертвованиях.

Весы (22.09 - 24.10)

Неделя насыщена любовными переживаниями и чувствами. В вас очень много нерастраченной страсти и харизмы. Вполне возможно новое финансовое партнерство, продвижение по работе. Нужно отпустить прошлое и проработать ошибки, чтобы улучшить отношения. Совет: можно смело меняться не только внутренне, но и внешне. Открывайте сердце всему новому и неизведанному.

Скорпион (23.10 - 23.11)

На этой неделе нужно хорошо постараться, чтобы не допустить конфликтов на интеллектуальной почве. Вам придется дать отпор тому, кто давно старается прижать вас к стенке. В личных отношениях вы проявляете незавидные лидерские качества, стремление управлять и контролировать партнером. Это может заострить отношения. В вопросе трудоустройства можно надеяться на знакомых и родственников. Совет: работа потребует вашей отдачи и энтузиазма. Вас ждут приятные и радостные известия от знакомых, которые поднимут настроение.

Стрелец (22.11 - 22.12)

На этой неделе вас интересуют вопросы денежных вложений или получения прибыли. Отпустите ситуацию, тогда решение придет само по себе. Перестаньте переживать и бороться за место под солнцем. Все проблемы – из-за опрометчивых шагов. В личной жизни есть то, что мешает легкости: влияние со стороны, воспитание, излишний догматизм или принципиальность. Совет: ностальгия может быть приятной, это чувство позволяет восстановить взаимоотношения. Не стоит зацикливаться на себе, смягчитесь, подумайте о других и не забывайте благодарить людей за свой успех.

Козерог (21.12 - 21.01)

Вас ждут приобретения или приятные подарки, которых вы долго ждали. На этой неделе вы получите много внимания, если и сами будете ухаживать за второй половинкой. Совет: не рубите сплеча, справляйтесь с проблемами спокойно, пусть дела продвигаются вперед медленно, а у вас появится время разобраться, как правильно действовать.

Водолей (20.01 - 19.02)

На этой неделе вам предстоит пойти на определенные манипуляции, чтобы финансово обеспечить семью и себя. Стоит вопрос больших трат, на которые придется заработать. Они связаны с ремонтом, лечением, санаторно-курортном отдыхом. Есть ряд мелких вопросов, которые необходимо закрыть. В целом период говорит о постепенном процветании и гармонии. Совет: возьмите несколько дней на полноценный отдых. Это придаст вам мотивации на рабочие подвиги.

Рыбы (18.02 - 21.03)

Вы научились максимально удовлетворять свои потребности, но это вывело из строя вашу нервную систему. Постарайтесь привести сон, питание, распорядок дня в норму, несмотря на переживания денежного характера. У вас есть потенциал для успеха и достатка, звезды не видят оснований для волнения. Ваше видение и планирование ситуации является правильным. Не позволяйте посторонним вмешиваться в свои дела. Совет: не выдумывайте проблем, которых нет. Перед принятием решений – отстранитесь, посмотрите на ситуацию со стороны.

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