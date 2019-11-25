Гороскоп на неделю для представителей всех 12 знаков зодиака
Гороскоп на неделю для представителей всех 12 знаков зодиака

Что предвещают звезды на этой неделе? Для кого период станет благоприятным для накопления сил, а кому рекомендуют немедленно приступать к новым проектам.

Публикуем гороскоп на предстоящую неделю - с 25 ноября по 1 декабря для всех знаков зодиака.

Овен (20.03 - 21.04) 

На этой неделе вам предстоят поездки и активные передвижения с целью получения информации, которая ранее вам была недоступна. Все путешествия будут удачными. От вас потребуется проявить критическое мышление. Совет: попробуйте подчиниться переменам, которые входят в вашу жизнь, они точно не смогут выбить вас из колеи. Наоборот, изменения будут всячески способствовать личностному росту.

Телец (19.04 - 22.05) 

Вы будете переживать из-за стресс-факторов: информации, которая поступила от влиятельного человека, а также любовных отношений и вопросов, связанных с властными органами. Вас могут вывести из строя поездки, необходимость принятия спонтанных решений. Все дела пока что продвигаются медленно из-за того, что вы еще не созрели для чего-то серьезного. Совет: успокойтесь и не торопите события, решение найдется со временем.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Веселых и воздушных Близнецов на этой неделе ждут приятные хлопоты, связанные с благоустройством дома или офиса. Впереди - отдых и благоприятный период для оздоровления. Вы планируете место, где отметить Новый год. В личной жизни вы понимаете, что пора что-то менять. На этой почве могут происходить конфликты из-за недопонимания. Совет: набраться терпения и выдержки, постараться отложить решение финансовых вопросов на неделю, ситуация еще не вызрела.

Рак (21.06 - 23.07)

Общая тенденции этой недели – вам придется отстаивать свои интересы. Это могут быть вопросы семьи, переезда, рабочих амбиций. За привилегии придется побороться. В работе вам нужно сделать один серьезный рывок, чтобы достичь желаемого. Также у вас есть желание восстановить отношения, но сложность заключается в эмоциональности одного из партнеров. Возможно, вы и сами охладели к избраннице или избраннику. Совет: творчество или хобби поможет вам переключиться и разгрузить мысли.

Лев (22.07 - 24.08)

Вам выпал период преодоления трудностей и препятствий. Это может быть эмоциональная борьба из-за обязанностей, которые вы взяли на себя. Нужно убрать из жизни то, что изжило себя. Отпустите то, что приносит в вашу жизнь усталость и хандру. Впереди ждут изменения и приятные знакомства. Совет: смело принимайте приглашения на семинары или выставки, наслаждайтесь времяпровождением в веселой компании.

Дева (22.08 - 24.09) 

На этой неделе вам придется сделать выбор о взаимовыгодном сотрудничестве. Неделя указывает на финансовое благополучие. В личной жизни прослеживается неудовлетворенность, любовный треугольник и недомолвки с партнером. Однако вам нельзя пасовать перед трудностями, отстаивайте и проявляйте себя. Но не переводите все в нездоровую конкуренцию. Совет: положительные эмоции могут появиться во время покупок, подготовки к празднику, благотворительных пожертвованиях.

Весы (22.09 - 24.10) 

Неделя насыщена любовными переживаниями и чувствами. В вас очень много нерастраченной страсти и харизмы. Вполне возможно новое финансовое партнерство, продвижение по работе. Нужно отпустить прошлое и проработать ошибки, чтобы улучшить отношения. Совет: можно смело меняться не только внутренне, но и внешне. Открывайте сердце всему новому и неизведанному.  

Скорпион (23.10 - 23.11) 

На этой неделе нужно хорошо постараться, чтобы не допустить конфликтов на интеллектуальной почве. Вам придется дать отпор тому, кто давно старается прижать вас к стенке. В личных отношениях вы проявляете незавидные лидерские качества, стремление управлять и контролировать партнером. Это может заострить отношения. В вопросе трудоустройства можно надеяться на знакомых и родственников. Совет: работа потребует вашей отдачи и энтузиазма. Вас ждут приятные и радостные известия от знакомых, которые поднимут настроение.

Стрелец (22.11 - 22.12) 

На этой неделе вас интересуют вопросы денежных вложений или получения прибыли. Отпустите ситуацию, тогда решение придет само по себе. Перестаньте переживать и бороться за место под солнцем. Все проблемы – из-за опрометчивых шагов. В личной жизни есть то, что мешает легкости: влияние со стороны, воспитание, излишний догматизм или принципиальность. Совет: ностальгия может быть приятной, это чувство позволяет восстановить взаимоотношения. Не стоит зацикливаться на себе, смягчитесь, подумайте о других и не забывайте благодарить людей за свой успех.

Козерог (21.12 - 21.01) 

Вас ждут приобретения или приятные подарки, которых вы долго ждали. На этой неделе вы получите много внимания, если и сами будете ухаживать за второй половинкой. Совет: не рубите сплеча, справляйтесь с проблемами спокойно, пусть дела продвигаются вперед медленно, а у вас появится время разобраться, как правильно действовать.

Водолей (20.01 - 19.02)

На этой неделе вам предстоит пойти на определенные манипуляции, чтобы финансово обеспечить семью и себя. Стоит вопрос больших трат, на которые придется заработать. Они связаны с ремонтом, лечением, санаторно-курортном отдыхом. Есть ряд мелких вопросов, которые необходимо закрыть. В целом период говорит о постепенном процветании и гармонии. Совет: возьмите несколько дней на полноценный отдых. Это придаст вам мотивации на рабочие подвиги.

Рыбы (18.02 - 21.03) 

Вы научились максимально удовлетворять свои потребности, но это вывело из строя вашу нервную систему. Постарайтесь привести сон, питание, распорядок дня в норму, несмотря на переживания денежного характера. У вас есть потенциал для успеха и достатка, звезды не видят оснований для волнения. Ваше видение и планирование ситуации является правильным. Не позволяйте посторонним вмешиваться в свои дела. Совет: не выдумывайте проблем, которых нет. Перед принятием решений – отстранитесь, посмотрите на ситуацию со стороны.

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