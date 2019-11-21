Комитет Сената США 20 ноября одобрил кандидатуру Джона Салливана на должность посла в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сейчас Салливан занимает пост заместителя госсекретаря Майкла Помпео. Помимо Салливана, Комитет утвердил еще 14 кандидатур на посты, связанные с внешней политикой.

Новый посол раньше работал в Пентагоне, Минюсте и Министерстве торговли, а также непродолжительное время исполнял обязанности госсекретаря. В Госдепартаменте США он числится только два года, но уже считается одной из главных фигур ведомства.

"Опыт господина Салливана в качестве заместителя госсекретаря дал ему четкое представление о многочисленных проблемах, которые у нас есть с Россией. Это позволит ему выстраивать взаимоотношения наших стран", - заявил председатель комитета сената США по международным отношениям республиканец Джим Риш.

Риш также отметил, что ожидает одобрения кандидатуры Салливана сенатом Конгресса США.

Президент США Дональд Трамп в конце лета упоминал, что намерен назначить заместителя госсекретаря новым американским послом в Москве. Это произошло вскоре после отставки посла Джона Хантсмана.