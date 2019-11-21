Ключевые криптовалюты дешевеют второй день подряд. Вчера, 20 ноября, они потеряли 1-1,5% стоимости, и сегодня продолжили падать. На утро 21 ноября курсы монет, по данным Libertex, опускались в такой динамике:

• Биткоин (Bitcoin) - на 0,31%, до $8123 (с капитализацией $114,8 млрд);

• Litecoin - 2,72%, до $54,1 ($3,5 млрд);

• Ripple (XRP) - на 1,35%, до $0,25 ($10,9 млрд);

• Ethereum - на 1,31%, до $174,6 ($19 млрд).

Вчера по котировкам ударила новость об исследованиях Банка Японии в области цифровых валют. Рынку хватило намека на то, что в будущем он может выпустить национальную криптовалюту: на текущий момент таких планов нет, и речь идет только о перспективных изысканиях. Сегодня же на виртуальном денежном рынке разразился настоящий скандал со взломом.

"Негатив на торги привнесла новость о том, что взломан криптокошелек GateHub. В сети оказались данные 1,4 млн человек. В компании подтвердили утечку и сообщили, что разработчики занимаются решением проблемы", - рассказал финансовый скаут Forex Club Евгений Турчин.

Курс Ethereum немного поддержала новость из Ethereum Foundation о деталях предстоящего хардфорка Istanbul. Однако даже она не позволила удержать монету от удешевления. Снижение цен, конечно же, скажется на всем рынке, и на украинском в том числе.

"Наши люди больше ориентированы на майнинг, а не на покупку криптовалют. Они активнее продают монеты, чем покупают. Так что для них складывается не самая лучшая ситуация. Однако не думаю, что ценовая просадка серьезно повлияет на желание народа добывать виртуальные деньги. Для многих это уже стало серьезным бизнесом - важным источником дохода. Потому, думаю, что интерес к Bitcoin, Ethereum и прочим единицам сохраниться. Особенно, если Верховная Рада примет законодательную базу под криптовалюты в Украине, и начнется легализация данного рынка", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

В ближайшие дни эксперты ждут нового удешевления монет. "Рынок продолжит смотреть вниз. Биткоин может подешеветь до 8000 долларов и даже уйти ниже этой психологической отметки, Ethereum - опуститься к уровню 170 долларов, XRP - до 0,24 доллара, а Litecoin - до 53 долларов", - спрогнозировал Евгений Турчин.

Ранее "Страна" собщала, что на Львовской железной дороге нелегально майнили биткоины и нанесли компании убытков на миллион.

Так же мы рассказывали, что биткоин падает вместе с другими криптовалютами.