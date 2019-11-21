Вопрос возобновления выплат больничных и декретных, которую приостановили 20 ноября, будут решать на внеочередном заседании правления Фонда социального страхования. Об этом сообщает пресс-центр ФССУ.

"В связи с критической ситуацией, сложившейся в Фонде социального страхования Украины с выделением средств на выплату материального обеспечения застрахованным лицам, глава правления Владимир Саенко обратился к членам правления о срочном проведением 26 ноября внеочередного заседания правления Фонда", - говорится в сообщении.

Там настаивают, что перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам, в частности, больничных и пособия по беременности и родам временно не осуществляется.

"Для возобновления выплат необходимо внести изменения в бюджет Фонда на 2019 год. Министерство социальной политики, как орган государственного надзора за Фондом, по согласованию с Министерством финансов должно подать проект внесения соответствующих изменений на утверждение Кабинета Министров Украины. Сразу после их принятия выплаты будет восстановлено", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Фонде соцстраха заявили, что приостановили выплаты больничных и декретных.

После этого в Минсоцполитики заявили о рейдерском захвате Фонда и опровергли приостановку выплат.