В Кривом Роге из окна многоэтажки мужчина выбросил породистую собаку, в результате чего животное разбилось насмерть. Об этом сообщает сайт "Первый городской".

Происшествие случилось вечером 20 ноября на улице Николая Свитальского.

Как объяснил хозяин погибшей собаки, во всем виноват его случайный собутыльник. Владелец пса познакомился на улице с молодым мужчиной. Между новыми знакомыми завязался разговор, который перетек в застолье с алкоголем дома у рассказчика.

В квартире молодой человек начал брызгать водой в хозяйского стаффордширского терьера по кличке Пуля. Владелец питомца сделал гостю замечание, после чего новый знакомый его ударил. Собака отреагировала на это, цапнув гостя. На это собутыльник разозлился и выбросил собаку с четвертого этажа.

Фото: one.kr.ua

Убив собаку, гость сбежал. По словам хозяина, Пуле было всего 8-10 месяцев. Хотя в паспорте животного написано, что оно родилось в 2013 году.

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