В Гааге, 21 ноября, начались первые слушания Арбитражного трибунала, сформированного в соответствии с приложением Конвенции ООН по морскому праву относительно захвата трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей. Об этом сообщает Укринформ.

Слушания начались в 10:00, по местному времени. Это процедурные слушания, поэтому они происходят в закрытом режиме. Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.

На слушаниях будут обсуждаться временные рамки рассмотрения дела, вопрос транспарентности, то есть публичного доступа к материалам дела, утверждаться процессуальные документы, в частности Регламент Арбитражного трибунала.

Три украинских корабля "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" с 24 членами экипажей были обстреляны и захвачены 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Генеральный штаб ВСУ опубликовал запись переговоров российских военных, которые участвовали в захвате. На этих записях говорится, что команда таранить украинский буксир "Яны Капу" поступила от руководства Пограничной службы ФСБ России.

Российский корабль "Дон" совершил два "навала", однако малые бронированные катера под таран не попали, поскольку оказались слишком маневренными. Зато во время одной из попыток "Дон" протаранил другой российский корабль "Изумруд".

Моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

Напомним, что после передачи кораблей в МИД заявили, что Украина все-равно будет судиться с Россией в Гааге.

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