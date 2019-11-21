Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против "Северного потока-2" могут задержать запуск газопровода. Его слова передает ТАСС.

По мнению Круза, санкции в отношении компаний-участников проекта могут более чем на год задержать ввод "Северного потока-2" в эксплуатацию. Он заявил, что у Соединенных Штатов есть два варианта действий, которые помешают вовремя закончить работы. В первом случае Конгресс США примет соответствующий законопроект, во втором - американская администрация использует действующий закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Сенатор назвал лучшим, а также наиболее вероятным расклад, при котором Соединенные Штаты остановят строительство трубопровода.

В ноябре в Европе заявили об отказе от американского сжиженного газа. В бундестаге призвали Евросоюз зеркально ответить США, если они введут санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Напомним, что Кремль допустил запуск Северного потока - 2 уже в этом году.

Также мы писали о том, что газовый оператор Польши может подать в суд на Германию за поддержку "Северного потока-2".