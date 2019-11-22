В Верховной Раде приняли "Переходные положения" в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, сохраняющий за органами прокуратуры право расследовать преступления, подследственные детективам НАБУ.

"Таким образом заявления об утрате ГПУ права проводить расследования с 20 ноября являются очередным враньём: прокуратура продолжает расследовать старые дела параллельно с НАБУ", - говорится в опубликованном сообщении на fb-странице бывшего заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина.

Также отмечается, что продленные полномочия по расследованию старых дел истекают у ГПУ не 20 ноября, как ожидалось, а в первый день работы создаваемого Офиса генпрокурора Украины, в который должна превратиться "отреформированная" Генеральная прокуратура Украины.

"Как видите, ничего нового: как и прежняя власть, "Слуги народа" оставили своему генпрокурору право держать за горло топ-коррупционеров, сохранив за ГПУ право расследовать дела о коррупции, начатые ранее. Таким образом, заявления власти об утрате ГПУ права проводить расследования с 20 ноября являются очередным враньём: прокуратура продолжает расследовать старые дела параллельно с НАБУ. Могу прогнозировать что парламентское большинство ещё раз продлит полномочия ГПУ по расследованию преступлений, подследственных НАБУ, после дня начала работы Офиса генпрокурора. Уж слишком лакомый кусок. Так сказать, "сладенький...", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/RRKuzmin

Как сообщала "Страна", в Генпрокуратуре намерены заблокировать расследование дела об убийстве журналиста, писателя и общественного деятеля Олеся Бузины. Также хотят помешать передачу этого дела в Госбюро расследований (ГБР). Об этом говорится на fb-странице адвоката Артема Захарова.

Также генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что задержать заказчиков и завершить расследование убийства журналиста Георгия Гонгадзе в данный момент маловероятно.

Напомним, что он же заявил, что дела Евромайдана "не утрачены, а инвентаризируются".