Минсоцполитики опровергло информацию о том, что Фонд социального страхования Украины прекратит выплаты больничных и пособий по беременности и родам. Об этом указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой министерства.

"20 ноября в медиа распространили информацию о якобы приостановке финансирования выплат больничных, в связи с беременностью, родами и т.д. Фондом социального страхования Украины. Сообщаем, что это не соответствует действительности. На сегодня остатки на счете Фонда составляют 429,4 млн грн, что является достаточным для проведения необходимых выплат в текущем месяце. Более того, поступления в Фонд формируются ежедневно по уплате единого социального взноса работодателями", - говорится в заявлении.

В Минсоцполитики сообщают, что руководитель Фонда Евгений Баженков, на прошлой неделе восстановленный в должности Печерским судом Киева и зарегистрированный государственным регистратором в тот же день до получения полного текста судебного решения, приостановил выплаты.

"Министерство социальной политики считает эту ситуацию неприемлемой", - говорится в заявлении.

18 ноября Минсоцполитики уже обратилось в Министерство юстиции с просьбой отменить действия государственного регистратора касательно регистрации Баженкова как директора исполнительной дирекции Фонда. В министерстве также выражают надежду, что соответствующие органы, которые должны установить правомерность восстановления Баженкова в должности, примут объективное и справедливое решение.

"Минсоцполитики приложит все усилия для скорейшего разрешения ситуации и гарантирует возобновление выплат. Для этого правительством был утвержден состав правительственной стороны правления Фонда, чтобы перевести работу Фонда в правовое поле и избежать подобных манипуляций", - указывается в заявлении.

Напомним, что 20 ноября Фонд социального страхования заявил, что вынужденно приостановил перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам. Согласно заявлению директора исполнительной дирекции Евгения Баженкова, запланированные на год расходы по направлению материального обеспечения были исчерпаны 19 ноября, и Фонд не может перечислить средства по каждому из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете фонда на 2019 год.

Также мы писали о том, что сотрудники Фонда соцстраха Украины жаловались МВФ на дефицит бюджета.