20 ноября Министерство культуры и комитет Рады по информационной политике организовали заседание, чтобы обсудить модель регулирования контента и онлайн-СМИ.

Мы уже подробно рассказывали о наработках этого законопроекта, который подготовил гуманитарный министр Владимир Бородянский. В нем идет речь о серьезном ужесточении политики в отношении журналистов и СМИ.

Например, власти хотят сами определять, кто журналист, а кто нет, сажать в тюрьму за фейки и определять стандарты, по которым должны писаться новости и делаться сюжеты. А также регистрировать интернет-сайты как СМИ и присваивать некий "индекс достоверности" новостям, выходящим в интернете.

Вчера свои наработки по законопроекту представили уже в парламенте. Вчера там прошла закрытая встреча руководства комитета по гуманитарной политике во главе с нардепом Александром Ткаченко - некоторых СМИ, которых туда пригласили.

Развернуто об этом заседании написал портал "Лига". "Страна" выделяет главные моменты из того, что было сказано.

Интернет - под Нацсовет

Подтвердилось намерение "слуг народа" сделать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания хотят универсальным регулятором. Он займется всеми субъектами медиарынка, включая онлайн-СМИ и все цифровые платформы, доступные в Украине.

в презентации Ткаченко указывается, что, помимо штрафов для СМИ, предусматривается блокировка онлайн-ресурсов по решению суда. Там же приводятся пометки юристов. Если с медиа с доменом .UA все им все понятно, то как закрывать .net, .com власти пока не знают.

В ходе презентации драфта законопроекта "слуга народа" Александр Ткаченко (бывший шеф канала Коломойского "1+1) отметил, что в документе есть норма регистрации не только онлайн-СМИ (об этом уже говорил и Бородянский), но и соцсетей (Google, YouTube, Facebook) - с целью их налогообложения.

Как намерены у Ткаченко этого добиться - непонятно. А если интернет-гиганты откажутся регистрироваться и платить налоги - тогда что? Украина заблокирует их?

Приравнять блогеров к СМИ

На заседании был поднят вопрос, что будет с блогерами, влияние которых порой даже еще больше, чем у СМИ.

Если отталкиваться от здравого смысла, с блогерами, которые не нарушают законодательство Украины, не должны быть ничего. Однако представители Зе-команды на заседании муссировали эту тему достаточно долго.

"Хорошо, вот у нас есть один очень известный блогер, похожий на воздушный шарик (намекая на Анатолия Шария, - Ред.). Но ведь он же не здесь находится…" - сказал Ткаченко, как бы задаваясь вопросом, что с ним делать.

Также он продолжил рассуждать о возможном приравнивании блогеров приравнять СМИ. "Вопрос, с какой границы мы их считаем медиа. 5000, 10000, миллион [подписчиков]?" - ответил Ткаченко.

Вся эта история о том, что если блогеров приравняют к СМИ, то это обяжет их также регистрироваться, а значит - и налоги платить.

Ткаченко не первый раз поднял тему финансирования СМИ в Украине. Он хочет ввести новый принцип - fair play - доход не должен быть меньше, чем объем денежной поддержки СМИ собственником.

"Слуга народа" добавил, что хотел, чтобы это требование коснулось всех медиа: "Большинство украинских медиа - частные. У многих стоит вопрос касательно независимости редакционной политики... Если кто-то придумает лучший способ гарантирования независимости редакции от собственников - мы открыты".

На данное предложение Ткаченко возникает такой вопрос. Медиа, как и любой другой бизнес, до какого-то этапа является дотационным. Сколько месяцев (или лет) власть будет давать СМИ "на раскрутку", чтобы они вышли на безубыточность? И как это вообще будет реализовано - на согласование Нацсовета придется носить бизнес-план СМИ?

Омбудсмен по жалобам на журналистов

На заседании было снова предложено создать омбудсмена по вопросам информации. Такой специалист "с привлечением общественных организаций" будет проводить мониторинг СМИ на предмет дезинформации. А также реагировать на обращенияи и обращаться в суд.

Первый замминистра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук рассказал, что его ведомство работает над проектом, которым будет предусмотрен некий мониторинг контента СМИ.

В данном случае также интересно: будет ли власть реагировать на контент по типу того, что телеведущий Остап Дроздов предложил лишить жителей "ЛДНР" украинского гражданства (за что спецкор "Страны" Олеся Медведева написала на него заявление, - Ред.)? Пока ведь не реагирует, хотя для этого хватит и нынешних функций Нацсовета.

И кто будет той общественностью, которая станет взаимодействовать с медийным омбудсменом?

Например, когда канал 112 лишали цифровых лицензий, во главе такой возмущенной общественности был убийца Сергей Стерненко. Если медийный омбудсмен будет сотрудничать с такими же радикалами, но можно предположить, какие результаты работы будут показаны.

На днях "Страна" спросила у представителей украинского медиасообщества, что они думают об этих инициативах по регулированию рынка медиа. С мнениями журналистов можно ознакомиться в материале "Главная цель медиа-инициатив Бородянского - создать институт Инквизиции".