Вокруг возвращения Россией украинских кораблей, захваченных год назад в Керченском проливе, развернулась целая информационная эпопея.

В Украине начали распространять информацию о том, что россияне сняли с кораблей все оборудование - включая даже унитазы, розетки и плафоны от ламп.

При этом фотографий и видео этого мародерства пока не предъявили. В России же опубликовали видео, на котором показали, что с начинкой кораблей все в порядке.

Что на самом деле произошло с "Бердянском", "Никополем" и "Яны Капу" - разбиралась "Страна".

Пропала "фекальная система"

Вчера президент Украины Владимир Зеленский лично встречал корабли, которые больше года находились в России после инцидента в Керченском проливе. В ночь на 21 ноября он посетил военно-морскую базу в Очакове Николаевской области и подтвердил, что судна доставлены без военного оборудования.

Первым в порт зашел малый бронекатер "Никополь", следом за ним - "Бердянск" и буксир "Яны-Капу".

"Рад, что наши военные катера на месте. То, что мы увидели: действительно не хватает оборудования частично, не хватает части вооружения. Я увидел состояние. Будет расследование. Мы увидим все детали", - отметил Зеленский. В связи с этим он пообещал провести расследование и обратился к Москве с требованием вернуть недостающее.

Он также пообещал, что корабли в течение трех месяцев вернут в строй.

О состоянии возвращенных кораблей заявил также главнокомандующий ВМС Игорь Воронченко.

По его словам, корабли возвращаются "без ничего".

"Россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян к этому", - сообщил Воронченко.

Доклад о состоянии буксира "Яны Капу" и бронекатеров "Никополь" и "Бердянск" написал на своей странице в Facebook бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Так, согласно описи, которую привел Матиос, на катере "Никополь" среди отсутствующего и поврежденного имущества: оружие и боеприпасы, станция космической связи IRIDIUM, три радиостанции Harris, радиостанция Motorola, четыре радиостанции ICOM и радиолокационная станция Furuno.

Нет надувной моторной лодки, огнетушителей, аппаратуры распознавания, фонарей освещения, аварийного буя, кухонной плиты и унитаза. Из вооружения осталась только 30-миллиметровая артустановка.

На "Бердянске" аналогичная ситуация: бронерубка и машинное отделение пробиты снарядами, поврежден левый двигатель. И отстутствует "фекальная система".

На "Яны Капу" разбито все оборудование в ходовой рубке, нет топливной аппаратуры, отсутствуют розетки и плафоны, в машинном отделении – пробоина, заделанная пластырем с раздвижным упором.

Правда, из фото, опубликованных Матиосом, непонятно, что именно украдено.

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Да и на фото, опубликованных пресс-службой ВМС, нет следов исчезновения унитазов и всего прочего, о чем говорили в Украине. Корабли изнутри вообще не показали.

"Украина угробила суда". Реакция России

В ФСБ России опровергли кражу чего-либо с судов, заявив, что если там что-то и исчезло, то только уже после того как корабли были переданы украинской стороне.

"Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", — подчеркнули в службе.

Центр общественных связей ФСБ опубликовал в подтверждение видео, где корабли сняты снаружи и внутри в момент передачи украинской стороне. Также зафиксирована процедура подписания актов приема-передачи Киеву.

Судя по этому видео - унитазы на месте.

На то, что корабли могут быть украинскими, указывает ряд надписей на украинском языке внутри корабля (например, "кондиціонер").

Так украли унитазы или нет?

Отметим, что строгой доказательной базы пропажи оборудования и сантехники с украинских кораблей на данный момент нету.

Украинская сторона не публикует фотографий или видео, которые бы показывали разруху и последствия мародерства на украинских кораблях.

В идеале нужно было показать хотя бы фото в стиле "было-стало". Без чего обвинения пока звучат голословно. Впрочем, командование ВМС наверняка сошлется на то, что военный катер - это режимный объект, и публиковать фото его внутреннего обустройства запрещено.

Не пускали провести детальный осмотр кораблей и журналистов - поэтому объективных свидетельств мародерства на кораблях украинских ВМС пока нет.

Интересно, что корабли Украина официально получила еще утром 18 ноября. То есть уже к тому времени был подписан акт получения кораблей. И по идее, перед подписанием они были осмотрены украинской стороной.

Уже тогда по идее должны были возникнуть вопросы и начаться разборки. И появиться официальные сообщения от ВМС Украины.

Однако новости о том, что с кораблей все разворовано, начали появляться только через два дня - 20 ноября. Перед встречей кораблей в порту Очакова президентом. В этот же день началась информационная кампания на тему того, что "россияне воруют туалеты".

То есть пока ситуация похожа на информационную атаку против очередной попытки разрядить обстановку между РФ и Украиной накануне встречи президентов в Нормандском формате.

"Об "унитазном" споре. Украина доказывает, что россияне сняли с отданных украинских военных кораблей даже унитазы. ФСБ России выпустило ролик, снятый перед и во время передачи кораблей - в том числе и подписание украинцами каких-то бумаг. Видимо акта приемки. Минимум один унитаз на видео на месте. Я тихо жалею, что вчера не крикнул Зеленскому просьбу пустить журов на борт. Но возвращаясь к теме видео ФСБ. Там есть два угарных момента. Первый - крупным планом табличка "Сделано" в СССР.

Второй - на прощание украинским пограничникам кричат "До свидания. Всего доброго!"", - пишет одесский журналист Максим Войтенко.