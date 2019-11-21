В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России заявили, что военные корабли, задержанные в ноябре 2018 года в Керченском проливе, были переданы Украине в нормальном состоянии и с наличием сантехники.

Об этом говорится в видео, распространенном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В качестве доказательств ФСБ опубликовала видео, где корабли сняты снаружи и изнутри в момент их передачи украинской стороне, а также зафиксирована процедура подписания актов приема-передачи Киеву.

"Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", - подчеркнули в спецслужбе России.

Накануне главнокомандующий ВМС Игорь Воронченко заявил, что "россияне угробили" корабли. "Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян к этому", - сказал Воронченко.

Кадры внешнего и внутреннего состояния украинских судов в момент передачи:

Видео: youtube.com/Вести Крым

Как сообщала "Страна", при этом согласно документу, обнародованному на fb-странице экс-военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, на всех кораблях отсутствуют унитазы.

Однако на видео момента передачи кораблей - унитаз есть (00:36). Также представители Украины вместе с российскими коллегами подписали соответствующие документы, что также запечатлено.

Олеся Медведева разбиралась в подоплеке возвращения кораблей:

Видео: Cтрана