Гальюн был на месте. В ФСБ опровергли грабеж украинских кораблей перед передачей. Видео
В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России заявили, что военные корабли, задержанные в ноябре 2018 года в Керченском проливе, были переданы Украине в нормальном состоянии и с наличием сантехники.
Об этом говорится в видео, распространенном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В качестве доказательств ФСБ опубликовала видео, где корабли сняты снаружи и изнутри в момент их передачи украинской стороне, а также зафиксирована процедура подписания актов приема-передачи Киеву.
"Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", - подчеркнули в спецслужбе России.
Накануне главнокомандующий ВМС Игорь Воронченко заявил, что "россияне угробили" корабли. "Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян к этому", - сказал Воронченко.
Кадры внешнего и внутреннего состояния украинских судов в момент передачи:
Видео: youtube.com/Вести Крым
Как сообщала "Страна", при этом согласно документу, обнародованному на fb-странице экс-военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, на всех кораблях отсутствуют унитазы.
Однако на видео момента передачи кораблей - унитаз есть (00:36). Также представители Украины вместе с российскими коллегами подписали соответствующие документы, что также запечатлено.
Олеся Медведева разбиралась в подоплеке возвращения кораблей:
Видео: Cтрана