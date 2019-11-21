В "Слуге народа" полыхнул новый скандал - нардеп Роман Иванисов, как оказалось, в 90-х был судим по серьезной статье - изнасилование несовершеннолетней "неестественным способом".

Судимость, как утверждается, с него снята - информацию об этом накануне подтвердил генпрокурор Рябошапка. Правда, позже его ведомство странным образом опровергло эту информацию. Заявив, что то ли судимость не снята, то ли ее вообще не было.

Это неопределенность выглядит по меньшей мере странно: скандал гремит уже несколько дней, а генпрокуратура не может дать четкий ответ - когда был судим, за что и снята ли эта судимость. Хотя для правоохранителей найти эту информацию - это пять минут поиска в базе данных.

То есть имеет место попытка властей "замазать" и спустить на тормозах неудобную для правящей партии тему.

Пока у Рябошапки раздумавают, публиковать ли правду об Иванисове, "Страна" поговорила с жителями округа, от которого он избирался в Раду - и выяснила много интересного об этом депутате.

"Новость об изнасиловании стала шоком"

На Ровненщине, на 153 округе, где выбрали, как выяснилось теперь, сидевшего за изнасилование "слугу народа", 41-летнего Романа Иванисова, у него и без того была не очень хорошая слава.

По словам местных, он жил в Киеве, а в тех краях появлялся только во время выборов, бегая из партии в партию.

В 2010 году Иванисов был избран депутатом Ровенского облсовета по спискам "Батькивщины". С 2015 по 2016 год работал помощником тогдашнего нардепа от УДАРа, а затем губернатора Ровенщины Виталия Чугунников.

В 2015 году Иванисов снова баллотировался в Ровенский областной совет, но уже от БПП.

А в этом году беспартийный Иванисов под брендом "Слуги народа" выиграл парламентские выборы по 153-му избирательному округу (входят часть города Ровно, город Острог и четыре района Ровенской области: Гощанский, Корецкицй, Острожский, Ровенский).

"Голосовали за президентский бренд, ведь Иванисов слыл прогульщиком сессий Ровенской облрады и межпартийным перебежчиком. Народ знал о нем немного - что он бизнесмен и юрист. А то, что его судили за изнасилование, стало шоком для ровенчан. Он набрал 35%, а его ближайший конкурент, экс-нардеп Юрий Возняк - 22%", - говорит "Стране" местный журналист Владимир Миколайчук.

Скандальный "слуга" - родом из Бердянска Запорожской области, а на Ровенщине занимается бизнесом и политикой последние 12 лет.

"Нормальный мужик вроде, хоть и не местный. Есть жена, двое детей - мальчики, одному 11 лет, другому - пять. Никто бы и подумать не мог, что он замешан в такой грязи. Шел от Зеленского, вот и поверили. Там-то его биографию должны были проверить, как его допустили до выборов, неясно", - говорит нам житель Ровно Олег Юрченко.

"А я слышал, что Иванисов - бандит и аферист", - делится ровенчанин Роман Величко.

У Иванисова был имидж примерного семьянина. Фото: Facebook

Борьба за янтарные потоки

Те, кто знаком с Иванисовым немного ближе, рассказывают о нем больше.

"Он из тех, кто перекрашивается и дружит с любой властью, кто носит вышиванки и ходит на майданы, и в то же время занимается мутными делами. Был приближенным к бывшему губеру Чугунникову, тогдашнему человеку Порошенко. Иванисов - многостаночник, он и бензином торговал, и лекарствами, занимался добычей торфа, что-то мутил с янтарем. Но изнасилование - это, конечно, перебор", - рассказали нам источники в Ровенской обладминистрации.

Собственно, бизнес-дела - одна из версий, почему сейчас всплыла информация о давней судимости Иванисова.

Сам он называет всю эту историю "заказухой", которая стоила якобы сотню тысяч долларов. Депутат утверждает, что вся информация сфальсифицирована, и что это месть за его борьбу с коррупцией (нардеп работает в антикоррупционном комитете Верховной Рады).

Наши источники в Ровненской ОГА связывают скандал вокруг Иванисова с темой по добыче янтаря.

"Он - один из тех, кто работает над законом о янтаре, призванном перекроить рынок его добычи. Буквально накануне скандала Иванисов вместе с другим ровенским нардепом Литвиненко подал этот законопроект, который позволит государственным компаниям и их партнерам добывать янтарь приоритетно - по упрощенной процедуре, без конкурентов, и за полцены. Хотят выбирать себе лучшие участки под добычу в лесах. То есть фактически он предусматривает кардинальный передел рынка в пользу тех структур, что связаны с нынешней властью и государством. А на "бурштын" у нас много желающих. Иванисова мог заказать кто-то из них", - говорят наши источники в ОГА.

Тема "янтарной мафии", которая орудует на Полесье и Волыни, всплыла после очередного показательного разноса Зеленского во время поездки на Житомирщину в августе.

Местные бандиты вкупе с частью добровольцев из АТО и властью зарабатывают на "бурштыне" сотни миллионов долларов в год.

Тогда Зе заставил уволиться главного лесника, а также рекомендовал написать заявления начальникам Нацполиции и СБУ. Эксперты же прочили, что на янтарные потоки могут сесть новые люди.