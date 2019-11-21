В ГПУ, при сотрудничестве с ФБР, организовали процедуру экстрадиции гражданина Литвы в США. Он разыскивался по подозрению в совершении киберпреступлений и был экстрадирован в упрощенном порядке. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

"Указанное лицо разыскивалось длительное время американскими правоохранительными органами по подозрению в совершении десяти серьезных транснациональных киберпреступлений и было задержано в результате спецоперации органами Национальной полиции Украины в октябре этого года на территории Украины. Генеральной прокуратурой принято решение об экстрадиции правонарушителя в Соединенные Штаты Америки в упрощенном порядке, и сегодня он фактически передан компетентным органам этой страны ", - говорится в сообщении.

Данный пример сотрудничества является уникальным, поскольку это первая экстрадиция из Украины в США в упрощенном порядке.

Генеральная прокуратура продолжает совершенствовать механизмы сотрудничества с иностранными партнерами.

Как сообщала "Страна", власти Израиля экстрадировали в США Алексея Буркова, который подозревается в мошенничестве с кредитными картами.

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