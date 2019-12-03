Украина на пороге сезона гриппа 2019 - 2020.

В середине ноября в Минздраве назвали предположительное число украинцев, которые могут заболеть в этом году, и оно огромное - 6,7 миллионов человек.

"Страна" выяснила, какой грипп ждать в этом году, какие у него симптомы и какую профилактику рекомендуют врачи.

Какой грипп в этом году

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала данные о том, что в ожидается вспышка трех основных штаммов гриппа и одного дополнительного:

H1N1;

H3N2;

В/Colorado;

B/Phuket.

Медики отмечают, что если человек делал прививку в прошлом году, то в этом вероятность заболеть немного ниже.

Украинский врач, руководитель сети медцентров Your Baby-Your Family Андрей Полянский отметил на вопросы своих подписчиков:

Какой нас ждет грипп в этом сезоне?

Он будет тяжелее, чем в прошлом сезоне?

Надо ли вакцинироваться?

Надо ли вакцинироваться ежегодно, как нас призывают?

Полянский рассказал, что раз в несколько лет в Украине случается сезон с более высокой заболеваемостью и (часто, но не всегда) летальностью. К таким периодам он относит 2009-2011 годы (1100 летальных исходов) и 2015-2016 (300 смертей, вызванных пандемическим штаммом).

Пандемия - сильная эпидемия, для которой характерно распространение инфекционного заболевания на всей территории страны.

"Украина - самая пострадавшая от пандемии в мире страна. Это сочетается с абсолютной непривитостью нашего населения против гриппа? Думаю, да. В России и США прививается около 40% населения, в ЕС - около 30%, в Украине 0,5%", - приводит печальные цифры врач.

Волянский уверен: "Грипп непредсказуем и тяжелым может быть ближайший сезон. А может и не быть. Он может быть двухволновым или одноволновым, с преобладанием типа А или В, подтипом H1N1 или H3N2. Грипп непредсказуем. Вакцинация эффективна, регулярная вакцинация важна для расширения банка защиты. В первую очередь важно прививать детей и пожилых", - подытожил врач.

Грипп 2019 - грипп 2020. Симптомы

Специалисты ВОЗ отмечают, что грипп (так будет и в грядущем эпидемиологическом сезоне) сопровождается температурой тела до 39 градусов.

Очень часто заболевший чувствует интоксикацию, которой свойственны такие признаки: тошнота, рвота, головная боль, снижение аппетита, общая усталость, головокружение, ломота в теле, возможна диарея.

Первые симптомы гриппа - это заложенность носа, боли в горле, возможен конъюнктивит.

Минздрав Украины опубликовал более детальное пояснение о симптомах гриппа и ОРВИ, и как их отличить.

Грипп 2019 - грипп 2020. Лечение

Первое и единственное наставление врачей относительно лечения гриппа - это обращение в поликлинику. Медики в категорической форме запрещают заниматься самолечением.

Антибиотики в украинских аптеках продаются без рецепта. По этой причине люди пьют их по поводу и без повода (в том числе при ОРВИ), а иногда дают их детям, даже маленьким.

Врачи настоятельно рекомендуют антибиотики только в случае, если их назначат в поликлинике. Часто бывает, что для лечения гриппа можно обойтись противовирусными.

Что касается антибиотиков, их прием негативно отражается на организме. Именно после их приема особенно дети могут в последствии чаще болеть.

Если человек почувствовал симптомы гриппа, необходимо взять больничный. По возможности надо сократить до минимума контакт с близкими (в первую очередь это касается детей, в особенности - младенцев).

При гриппе нужно соблюдать постельный режим. Максимально часто (если это возможно - раз в сутки) менять постельное белье, на котором спит больной; проводить влажную уборку комнаты.

Важнейшей составляющей лечения гриппа является употребление больного количества теплой жидкости. Например, чая с лимоном, малиной или смородиной - подойдет все варенье, которое есть у вас дома.

После консультации врача можно добавить дополнительные лекарства: жаропонижающие или противоаллергические. Мы акцентируем внимание на этом в очередной раз вот по какой причине. Неправильное лечение гриппа может быть чревато осложнениями: пневмонией, энцефалитом, менингитом, почечной или печеночной недостаточностью.

У беременных женщин неправильное лечение гриппа может привести к таким трагическим последствиям, как прерывание беременности или инфекции плода.

Из тех лекарств, которые можно "прописать себе самостоятельно" - это спреи от задолженности носа и морская соль для его промывания. При наличии "белого" налета на горле его можно полоскать.

Как облегчить протекание гриппа также смотрите на картинке ниже.

Грипп 2019 - грипп 2020. Профилактика

Как отмечалось выше, самый действенный способ профилактики гриппа - это прививка. Однако если вы не успели ее сделать, можно подключить все другие методы. Главный из них - более тщательная личная гигиена.

ОРВИ и грипп чаще всего передаются воздушно-капельным путем. Поэтому не стесняйтесь и пользуйтесь в транспорте и местах большого скопления людей маской. Отметим, что маска всегда одноразового использования. Поэтому можно приобрести в аптеке целую упаковку. Еще можно сделать маску из марлевую маску самостоятельно. Ее можно стирать, это выйдет еще бюджетнее.

Каждый раз после посещения общественных мест мойте руки. После этого можно использовать антибактериальный гель (он более действенный, чем влажные салфетки). Не забывайте и регулярно обрабатывать свой мобильный телефон - и экран, и тыльную сторону.

Как уберечься от гриппа. Самые простые способы профилактики

Отдельно рекомендуется принимать витамины - как покупные, так и домашние: чеснок, перетертый лимон, клюкву или другую ягоду, богатую витамином С.

Очень важно не переохлаждаться. Особенно критично, чтобы обувь не пропускала влагу. Если человек простыл, то шанс серьезно заболеть при ослабшем организме значительно увеличивается.