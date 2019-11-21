Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес еще официально не поженились.

В окружении 34-летнего португальца опровергли информацию о тайной свадьбе, которая вчера пронеслась по многим мировым СМИ.

"Он еще не женился", - заявили представители звездного футболиста, как сообщает TMZ Sports.

КриРо и Джорджина, фото: Instagram

В четверг, 20 ноября сообщалось, что пара узаконила свои отношения, проведя церемонию в Марокко. В журнале Novella 2000 подчеркнули, что на свадьбу якобы не были приглашены фотографы.

Как сообщала "Страна", в 2018 году Криштиану Роналду и его невесту Джорджину Родригес сфотографировали у входа в церковь Гран Мадре ди Дио в Турине. "Я хожу в церковь каждую неделю. Я католик и прихожу поблагодарить Бога за все, что он мне дает. Я не прошу, а благодарю за то, что он защищает мою семью и друзей", - сказал он в комментарии.

Напомним, что этим летом семейный клан Роналду провел роскошный отпуск в Каннах.