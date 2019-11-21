Бразильский защитник киевского Динамо Сидклей, вероятно, продолжит карьеру в футбольном чемпионате Португалии. Об этом сообщает FutebolNews.

Динамо согласилось отпустить игрока в Бенфику, которая заинтересована в услугах Сидклея. Пока не ясно, идет ли речь о полноценном трансфере или об аренде. Авторитетный портал Тransfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.

Как сообщала "Страна", фаны Днепра на встрече с Нико-Баскет вывесили баннер: "Сови мають жити", отсылающий к расистскому скандалу на игре Шахтер - Динамо.

Напомним, что полузащитник и капитан Шахтера Тайсон думал о возвращении на Родину, в Бразилию после эпизода с расистским поведением фанов на встрече с киевским Динамо. "После произошедшего первое, что я подумал, было: "Думаю, пора мне собирать вещи и возвращаться в Бразилию". Но это сложно, ведь Шахтер отклонил предложение от Милана в 30 млн евро. Представьте, что будет, если я сейчас попрошу отпустить меня домой? Никаких шансов. 15 декабря я буду в Бразилии, но в отпуске", - рассказал полузащитник Шахтера в комментарии журналистам.