Кабмин назвал новые объекты, которые нельзя приватизировать, и те, которые, наоборот, будут выставлять на продажу. На заседании в среду, 20 ноября, парламент утвердил постановление "О внесении изменений в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства".

В список запретных для приватизации попали четыре госпредприятия - "Укрзализниця", "Национально-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности имени Осады", "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (Госкомтелерадио) и "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами".

Напомним, ранее Кабин уже внес в список госпредприятий, не подлежащих приватизации, Николаевский бронетанковый завод.

Также из запретного для приватизации списка исключили несколько десятков объектов. Интересно, что четыре из них - подразделения "Укрзализныци", которую приватизировать нельзя. Это, в частности, "Украинский государственный центр железнодорожных рефрижераторных перевозок", Государственный научно-исследовательский центр железнодорожного транспорта Украины, "Проектно-конструкторское и технологическое бюро подвижного состава госадминистрации "Укрзализныци" и "Украинский транспортно-логистический центр". Как указано в пояснительной записке к проекту постановления, все они уже не существуют как юридические лица.

Запрет на приватизацию сняли также с четырех госпредприятий, которые находятся в ведении Минэкономразвития, - "Украинский институт по проектированию металлургических заводов", "Украинский научно-исследовательский проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза", "Южный государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности" и "Донецкий научно-промышленный центр стандартизации, метрологии и сертификации". Как указано в пояснительной записке, их деятельность "не отвечает критериям".

Впрочем, эти объекты имеют, как минимум, помещения, которые можно приватизировать. К примеру, "Украинский институт по проектированию металлургических заводов" находится на Сичеславской набережной в Днепре. К примеру, на сайте OLX помещение площадью 1,5 тысячи квадратных метров в этом районе сдается за 15 тысяч долларов в месяц. А цены на квартиры в новостройках на набережной доходят до 800 тысяч долларов. В постановлении указано, что институт по проектированию металлургических заводов в последнее время из госбюджета не финансировался. Он является экономически активным предприятием, но "влияния на другие предприятия и отрасли экономики не оказывает".

Кабмин вывел из запретного списка на приватизацию также 31 объект "Госкомтелерадио". Речь идет о региональных ТРК - винницкой "Винтера", ТРК "Крым", Волынской, Криворожской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Одесской, Закарпатской, Запорожской телерадиокомпаний, Ивано-Франковской ТРК "Карпаты", Полтавской ТРК "Лтава", Херсонской "Скифии" и др. В пояснительной записке указано, что они реорганизованы путем присоединения к "Национальной общественной телерадиокомпании Украины". То есть, фактически прекратили свое существование как юрлица.

Интересно, что другая криворожская ТРК - "Первый телеканал" - недавно попала в скандал, связанный с Криворожгейтом, На аудиозаписях, опубликованных депутатом Антоном Поляковым, обсуждалась возможность поставить под контроль "слуг народа" Первый городской телеканал, который планируют выкупить у нынешних владельцев и финансировать за счет комбината "Арсело Миттал Кривой Рог". Впрочем, глава представительства "Арселор Миттал Кривой Рог" в Киеве Владимир Ткаченко в комментарии "Стране" сказал, что в планы предприятия не входит финансирование криворожской телекомпании, и к ним с таким предложением никто не обращался.

Напомним, что Гончарук дал задание до конца года передать в ФГИ 500 объектов под приватизацию.

Также мы писали о том, что проект Госбюджета-2020 предусматривает 12 миллиардов от приватизации.