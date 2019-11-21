В Израиле продолжается острый политический кризис. После внеочередных выборов коалиционное правительство так и не было сформировано и теперь будет предпринята новая попытка.

О ситуации в Израиле и прогнозах на будущее развитие событий сообщает Telegram-канал "Россия в глобальной политике".

"В Израиле начинается политическое гуляй-поле. Обе главные коалиции не смогли сформировать правительство, теперь мандат уходит в свободное плавание в Кнессет. Попытаться может любой. В противном случае третьи за год выборы. Ганц между тем ждёт решения о привлечении Нетаньяху к уголовной ответственности, в зависимости от которого расстановка сил может измениться", - идет речь в сообщении.

Фото: t.me/ru_global

Ранее "Стрнаа" сообщала, что премьер Израиля Нетаньяху анонсировал скорые переговоры о формировании "сильного сионистского правительства".

Так же мы рассказывали, что Нетаньяху не смог сформировать новое правительство Израиля и вернул мандат президенту Ривлину.