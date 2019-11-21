Украина готовится к тому, что правительство будет торговать с Великобританией в условиях, когда у страны не будет соглашения с Европейским союзом. Об этом заявил заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка, передает РБК-Украина.

Также он добавил, что Украина и Британия работают по ряду вопросов. "Есть ряд вопросов по которым мы работаем с Британией. Во-первых, у нас есть наша внутренняя домашняя работа, речь идет о целой рабочей группе. Также есть план действий на случай выхода Британии из ЕС без всяких условий, мы готовы к этому", - заявил министр.

Также он добавил, что в случае Brexit, в министерстве понимают какие будут пошлины и какие нужны будут документы.

"Если произойдет Brexit, мы понимаем, какие будут пошлины, какие документы не будет принимать Британия, какие появятся логистические вопросы. На самом деле, правительство Украины готовится к тому, что вполне возможно мы будем торговать с Британией в условиях, когда у них не будет соглашения с ЕС вообще", - отметил Качка.

Также он сообщил, что Украина пытается заключить с Британией Соглашение о свободной торговле.

"Из этих соображений пытаемся заключить Соглашение о свободной торговле с Британией. В принципе, оно находится в пределах 1-1,5 раундов переговоров. Надеюсь, что в конце ноября будет возможность еще раз переговорить с британским правительством соглашение. Если понадобится, мы его заключим. Британия, в принципе, предлагает достаточно свободный таможенный тариф. То есть по многим вопросам у нас будут достаточно приемлемые условия торговли, даже без ЗСТ. Проблемой является то, что никто не может понять точного товаропотока между Украиной и Британией. Потому что любые товары, которые попадают в Польшу, а затем - в Британию, считаются частью общей статистики с ЕС", - отметил замминистра.

При этом он добавил, что любые цифры, которыми располагает Украина и Великобритания, могут оказаться спекулятивным.

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