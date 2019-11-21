Президент Владимир Зеленский требует результата в расследовании преступлений против участников Майдана в 2014 году. Об этом он заявил на торжествах по случаю Дня Достоинства и Свободы в центре Киева, что следует из трансляции Офиса президента в Facebook.

"Дорогие украинцы, День Достоинства и Свободы - особый для каждого из нас. Он связан с началом двух революций, когда голоса миллионов граждан слились в единый голос нации, чтобы твердо сказать: украинцы хотят и будут жить в свободной, демократической и процветающей стране", - сказал Зеленский.

По его словам, "достоинство и свобода - неотъемлемые составляющие нашей ДНК".

"Украинцы не на словах знают, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах. В той борьбе, к сожалению, мы заплатили самую высокую возможную цену - человеческую жизнь. В месте, где мы находимся, обязательно появится музей Революции достоинства. И это очень важно. Однако для памяти каждого погибшего музея недостаточно. Конечно, нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные - обязательно получить наказание", - заявил президент.

Видео: facebook.com

Напомним, что перед речью Зеленский с женой поставил свечу к кресту в память погибших майдановцев.

После речи он поговорил с присутствующими, среди которых и родственники погибших. Они рассказали ему о проблемах родственников погибших и напомнили о традиционной встреча 20 февраля. "Я думаю, было бы очень хорошо, чтобы 20 февраля уже с каким-то результатом (были)", - сказал президент.

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