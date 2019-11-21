Сегодня Украина отмечает шестую годовщину с начала Евромайдана - акций протеста, круто поменявшх жизнь страны.

Митинги, которые собрались 21 ноября 2013 года за подписание соглашения об ассоциации с Европой (отсюда и Евромайдан) быстро переродились в революцию против президента Виктора Януковича, которая закончилась захватом власти руководителями протестов - Турчиновым, Яценюком, Аваковым, Парубием и другими.

Но с этим согласились не все. После бегства Януковича в городах юго-востока продолжался Антимайдан. Который закончился уходом Крыма под Россию и войной на Донбассе - между сторонниками и противниками новой киевской власти. Последних поддержала Москва, снабдив оружием и военными специалистами.

По сути это было продолжение Майдана другими средствами. Противостояние перенеслось из Киева на Донбасс и приобрело еще более кровавый характер.

Еще одно последствие Майдана - резкое падение уровня жизни людей. Новые власти первым делом взвинтили цены на коммунальные услуги и обвалили гривну сильнее, чем во время кризиса 2008-2009 годов. При этом первые два года после Майдана (2014-2015) соцвыплаты были практически заморожены.

Все это, разумеется, по прошествии времени выродилось в крайне пессимистическую социологию. Даже известный сторонник "Революции достоинства" Владимир Вятрович этой весной признал, что украинцы разочарованы ценностями Майдана.

"Страна" разбиралась, что изменилось в восприятии Евромайдана за последний год - год смены власти в стране.

О чем молчат опросы

На шестилетнюю годовщину Евромайдана не вышло пока ни одного солидного исследования об отношении украинцев к Майдану сейчас. Не было подобных замеров и к прошлогоднему юбилею - пятой годовщие "Революции достоинства".

Исключением может стать лишь исследование малоизвестной платформы "Социоинформ" в апреле 2019 года, которое заказал "Национальный музей революции достоинства" и презентовал глава Института нацпамяти Вятрович.

Однако это исследование не фиксировало нынешнее отношение украинцев к этому событию. Оно лишь апеллует к прошлому: 49% опрошенных ответили, что тогда считали Евромайдан борьбой за свои права. То есть, характерно, что даже не большинство. Это совпалает с опросами общественного мнения, которые проводились во время самого Майдана, которые фиксировали раскол общества по отношению к этому событию (примерно одинаковое число - плюс-минус 45% было за и против Майдана).

Еще одно исследование "Социса", которое проводилось весной 2018 года, показало, что 83% опрошенных отказались бы сейчас выйти на Майдан: 63% вообще его бы не поддержали, а еще 20% - поддержали бы "про себя", но на улицу бы не вышли.

Правда, в исследовании шла речь не собственно о Майдане, а о неких "акциях протеста". Но в целом этот результат можно экстраполировать и на отношение к Евромайдану.

Это достаточно многозначительная цифра, но ее, конечно, недостаточно, чтобы понять истинное отношение украинцев к "Революции достоинства". А именно - почему поддержка протестов настолько снизилась. Ведь жить в Украине стало откровенно хуже.

Тем не менее, технология майдана в Украине в нынешнем году откровенно забуксовала. В Украине, к примеру, произошли крайне напряженные выборы, на которых ни одна сторона не смогла застолбить за собой улицу и сделать ее по-настоящему массовой. Что произошло?

Зе, Порошенко и Майдан

Победа Зеленского на выборах - что парламентских, что президентских - сама по себе стала гигантским соцопросом. На котором население, по сути, проголосовало за некий разворот от ряда "завоеваний Майдана", которые вызывали только негатив.

Речь прежде всего о войне на Донбассе и падении страны в бедность. Народ проголосовал и против других последствий "Революции достоинства": засилья и безнаказанности националистов, украинизации, декоммунизации.

Все это кандидат Зеленский беспощадно троллил в своем сериале "Слуга народа", чем и снискал такую популярность.

Интересно, что цифра "Социса" о 80% противниках нового Майдана примерно совпадает с уровнем президентской поддержки Зеленского, который взял на выборах весной 75% голосов.

Собственно, оппоненты Зе так и говорили - что с его победой в Украине начался ползучий антимайдан и вообще "реванш". Однако сам новый президент, отметим, никаких поводов для этого на самом деле не дает. Он плюс-минус проводит ту же политику, что и Порошенко.

И поэтому здесь просто нет оснований для поляризации общества на некие непримиримые лагеря, которые бы заложили фундамент нового майдана. Что показали, кстати, недавние протесты против "капитуляции" на Донбассе - которым до настоящего Майдана очень далеко.

Более того, тот факт, что значительное число "лиц Майдана" под лозунгами времен Майдана и первых лет войны ("нет капитуляции", "прочь от России", "не допустим реванша людей Януковича") начали акции протеста против Зеленского, которого по-прежнему поддерживает большинство населения, в значительной степени эти лозунги десакрализирует в глазах того самого большинства населения.

Даже той его части, которая когда-то и Майдан, и войну поддерживала (а среди сторонников Зе таких немало). Но когда националисты в Золотом с лозунгами, которые еще ранее казались "священными", набрасываются на Зеленского, симпатии большинства людей на стороне президента.

А сторонники Майдана все в большей степени в глазах основной части общества превращаются в секту смутьянов.

Политическая сила Зеленского в том, что он эксплуатирует ностальгию людей по нормальной, мирной, спокойной жизни, которой большинство обывателей жило до Майдана. Он сам, как руководитель "Квартала", являлся частью этой жизни.

И сейчас он выступают своеобразным "проводником", который уводит украинского обывателя от "повестки Майдана" к "повестке мирной жизни".

Однако для самого Зеленского на этом пути кроется серьезное противоречие. Эксплуатируя ностальгию по нормальной и мирной жизни, он пока не добился ее воплощения в реальности. Такой жизни не может быть без окончательного урегулирования конфликта на Донбассе, а также без наведения порядка в стране.

И до того, и до другого пока далеко. Наоборот, последние скандалы показывают, что даже внутри самой властной команды нарастают противоречия, управленческий хаос и бардак. Общество пока еще живет надеждой на президента, но ресурс этой надежды не бесконечен.

И если Зеленский не сможет ответить на запрос людей о мире и о наведении порядка, то это будет началом конца и для него, и для его команды. Общество будет искать других лидеров, которые смогут сделать то, что обещал, но не смог сделать Зе. Тех лидеров, которые смогут вернуть то, что отнял у Украины Майдан 6 лет назад - мир и порядок.