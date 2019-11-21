Сегодня, 21 ноября, президент Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская поставили свечи перед крестом, установленным в центре Киева в память о погибших во время Революции Достоинства в начале 2014 года.

Как следует из трансляции Офиса президента с Аллеи Небесной сотни в Facebook, супруги Зеленские и представители команды президента, среди которых премьер-министр Алексей Гончарук и вице-спикер Руслан Стефанчук пришли туда по случаю Дня Достоинства и Свободы. Владимир Зеленский под звук колоколов почтил память погибших.

Президенту показали участок, где на более чем 1 гектаре планируют построить Мемориальный музей.

Видео: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что будет в Киеве в День достоинства и свободы.

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