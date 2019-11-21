Вчера, 20 ноября, в Москве произошло ЧП. Гражданка Украины, приехавшая в столицу России, пыталась прорваться в Кремль на прием к президенту Путину и при этом представилась его женой. Об этом передает МК.

Около 17.00 москвичи и туристы на Красной площади обратили внимание на некую гражданку, которая вела себя довольно странно. Женщина кричала, что является женой президента Путина и требовала с ним личной встречи. Офицеры ФСО скрутили даму, а подъехавший наряд доставил ее в ОМВД.

Здесь установили личность задержанной - ею оказалась 36-летняя Наталья, гражданка Украины. С подозрением на шизофрению даму отправили в психиатрическую больницу им. Алексеева.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин назвал Зеленского симпатичным и искренним человеком.

Так же мы рассказывали, что Путин сказал, что Россия не собирается ни на кого нападать.