В сети появился документ с перечнем повреждений и недостающего имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу", которые были возвращены Россией. Его опубликовал бывший военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook.

Как сообщил Матиос, 20 ноября военные прокуроры осматривали и фиксировали все, что сделала с украинскими судами Россия. По его словам, эта работа очень важна для судебных международных институтов.

Согласно документу, обнародованному Матиос, на всех кораблях отсутствуют:

оружие, боеприпасы в полном объеме и документация;

оборудования для радиосвязи, в частности станция космической связи;

надувная лодка с мотором;

блоки аппаратуры распознавания;

огнетушители, фонари, аварийный буй, аккумуляторные, батареи, камбузная плита, унитаз.

На кораблях повреждены гидро-пневмоаккумуляторы стопора валолинии.

На катере "Бердянск" пробиты ходовая рубка и гальюн, машинное отделение, поврежден левый двигатель, главный распределительный щит электроэнергии разобран, разбита система распознавания.

На буксире "Яны Капу" все приборы в ходовой рубке вскрыты и разбиты, универсальная система водяной защиты частично разобрана, отсутствует кабель берегового питания и другие кабели, дизель-генератор, розетки и плафоны, топливная арматура ГД №1 - частично отсутствует, разобрана топливная система, в машинном отделении установлен пластырь с раздвижным упором, фальшборт частично разрушен, часть мачты частично отсутствует.

Фото: facebook.com

Видео: facebook.com

Напомним, что в ВМС рассказали о состоянии кораблей, которые Россия вернула Украине.

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