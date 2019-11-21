Матиос привел полный список пропавшего имущества и повреждений на кораблях, которые вернула Россия. Фото и видео
В сети появился документ с перечнем повреждений и недостающего имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу", которые были возвращены Россией. Его опубликовал бывший военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook.
Как сообщил Матиос, 20 ноября военные прокуроры осматривали и фиксировали все, что сделала с украинскими судами Россия. По его словам, эта работа очень важна для судебных международных институтов.
Согласно документу, обнародованному Матиос, на всех кораблях отсутствуют:
- оружие, боеприпасы в полном объеме и документация;
- оборудования для радиосвязи, в частности станция космической связи;
- надувная лодка с мотором;
- блоки аппаратуры распознавания;
- огнетушители, фонари, аварийный буй, аккумуляторные, батареи, камбузная плита, унитаз.
На кораблях повреждены гидро-пневмоаккумуляторы стопора валолинии.
На катере "Бердянск" пробиты ходовая рубка и гальюн, машинное отделение, поврежден левый двигатель, главный распределительный щит электроэнергии разобран, разбита система распознавания.
На буксире "Яны Капу" все приборы в ходовой рубке вскрыты и разбиты, универсальная система водяной защиты частично разобрана, отсутствует кабель берегового питания и другие кабели, дизель-генератор, розетки и плафоны, топливная арматура ГД №1 - частично отсутствует, разобрана топливная система, в машинном отделении установлен пластырь с раздвижным упором, фальшборт частично разрушен, часть мачты частично отсутствует.
Фото: facebook.com
Видео: facebook.com
Напомним, что в ВМС рассказали о состоянии кораблей, которые Россия вернула Украине.
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