Служба безопасности Украины отказалась сообщить информацию о том, снята ли государственная охрана с российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, который покинул Украину. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Украинских новостей.

"Сведения о мерах безопасности и лиц, взятых под защиту, являются информацией с ограниченным доступом", - говорится в ответе. СБУ отмечает, что доступ к этой информации закрыт согласно закону.

Об отъезде Бабченко стало известно 2 ноября со слов его коллеги Евгения Киселева.

Напомним, что Бабченко рассказал, почему покинул Украину и переехал в Израиль. Главной причиной переезда, по его словам, "стала угроза жизни и безопасности его семье".

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