Партия "Слуга народа" официально не нанимала на работу ни одного человека и не тратила денег на заработную плату. Об этом сообщает сайт Комитета избирателей Украины со ссылкой на финансовый отчет партий.

КИУ ссылается на отчеты представлены за третий квартал 2019 периода июля-сентября. В графе "работники состава аппарата партии" в "Слуги народа" указано "0". Для сравнения, у "Батькивщины" работает 73 человека, в "Европейской солидарности" - 46, "Голоса" - 3, Радикальной партии Олега Ляшко - 20 и у "Самопомощи" - 264 человека.

Кроме этого, президентская партия не зарегистрировала ни одного местного отделения со статусом юридического лица. За анализируемый период "слуги" потратили 240 миллионов гривен, из которых на зарплату - ноль.

Согласно данных Реестра политических партий "Слуга народа" была официально зарегистрирована 31 марта 2016 года.

Напомним, что нардеп Анна Скороход подтвердила выплату зарплат "черным налом" депутатам от "Слуги народа".

До этого "Страна" выяснила, как и по сколько депутатам "Слуги народа" платят зарплаты в конвертах.