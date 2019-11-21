После того, как вчера, 20 ноября, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что судимость нардепа от "Слуги народа" Романа Иванисова за изнасилование несовершеннолетней была погашена, генпрокурора опровергли его же подчиненные из пресс-службы.

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня (20 ноября - Ред.) во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной. Проверка сейчас продолжается, о результатах будет официально сообщено дополнительно. В связи с этим просим не распространять соответствующую информацию", - заявили в пресс-службе ГПУ.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Владимир Зеленский пообещал заставить нардепа "Слуги народа" Иванисова сложить мандат, если слухи о его судимости подтвердятся.