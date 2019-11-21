Немецкий аукционный дом выставил на продажу памятные вещи времен нацистской Германии. Среди лотов нашивки на одежду, портсигар Германа Геринга, а также вечернее платье Евы Браун, сообщает Reuters.

Продают и личные вещи Гитлера - цилиндр, гитару и печать с его инициалами. Общая стоимость вещей составляет от 50 до 200 тысяч евро. Известно, что торги закроют в конце месяца.

Председатель Еврейской ассоциации в Европе призвал отменить аукцион, подчеркнув, что все это больше не имеет исторической ценности и вероятно будут приобретено теми, кто поддерживает нацистскую идеологию.

Но помощник директора аукционного дома Бернард Патчер отметил, что обычно подобные вещи покупают богатые музеи из Азии и США. Реже подобный товар интересует частных коллекционеров, или авторов исторических книг.

Напомним, что дом, где родился Гитлер, переделают в полицейский участок.

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