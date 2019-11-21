Видный деятель Демократической партии, кандидат в президенты США Джо Байден дал предварительные гарантии безопасности своему непримиримому противнику Дональду Трампу.

Во время своего выступления на ТВ Байден заявил, что не намерен давать указание генпрокурору открыть расследование против действующего американского лидера Дональда Трама в случае своей победы в президентской гонке в 2020 году. Об этом сообщает Gazeta cо ссылкой на РИА "Новости".

Однако при этом Джо Байден отметил, что поддержит любое решение генпрокурора, которого тот назначит.

"Пусть они примут свое независимое решение. И если это будет решение, что он нарушил закон и должен быть судим, то пусть так и будет, но я не буду давать такое указание", - заявил Байден.

Демократ также раскритиковал призывы о том, чтобы "упечь Трампа за решетку.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп хочет допросить Джо и Хантера Байденов в Конгрессе.