Региональное управление российской ФСБ отчиталось о поимке в Ростовской области военнослужащего, которого подозревают в сборе сведений военного характера по заданию украинской военной разведки.

"ФСБ в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа", - сообщили "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что он собирал данные по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, и утечка этой информации за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России. ФСБ России уже возбудила уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Зеленский заявил, что справится с охраной украино-российской границы на Донбассе и без пограничников Беларуси.

Так же мы рассказывали, что в Австрии задержали полковника армии, который может быть российским шпионом.