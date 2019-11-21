Президент Украины Владимир Зеленский, после посещения базы ВМС Украины в Очакове 20 ноября, провел пресс-конференцию на которой, в частности, дал оценку предложению Беларуси помочь патрулировать границу с Россией на Донбассе.

Владимир Зеленский считает, что Киеву не понадобится помощь Беларуси для восстановления контроля над границей с РФ на Донбассе после появления такой возможности. Об этом передает Интерфакс.

"Александр Григорьевич Лукашенко, насколько я знаю, он мне это говорил, что не первый раз озвучивал, что если вам (Украине - Ред.) потом будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда вам нужно будет брать под контроль границу, то обращайтесь, мы (Беларусь - Ред.) обязательно поможем. Я его поблагодарил, но я думаю, что мы же независимая страна и у нас хватит своих пограничников", - сказал Зеленский.

Комментируя обсуждавшееся недавно в СМИ предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Зеленский высказал мнение, что в реальности тезис Назарбаева звучал так: "Мне кажется, чтобы у вас появились отношения с Россией, в целом вам нужна встреча тет-а-тет (лидеров Украины и России - Ред.)".

"Я ему сказал, что ради мира на Донбассе и возвращения наших территорий я готов к любым форматам, не исключая наш главный формат - Нормандский", - сказал президент Украины.