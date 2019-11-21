Пока еще действующий президент Евросовета Дональд Туск перед своим уходом с высокой должности был избран новым главой Европейской народной партии (ЕНП).

Его избрание официально было оформлено на 24-м съезде партии, который проходит в Загребе (Хорватия). За Туска проголосовал 491 делегат, что составляет 93% от общего количества зарегистрированных делегатов. 37 голосов было подано против. Об этом передает пресс-служба ЕНП.

Фото:epp.eu

Донгальд Туск официально вступит в должность президента ЕНП 1 декабря 2019 года, заменив на этой должности Жозефа Дойля.

Новый лидер евронародников на новой должности намерен активно бороться с популизмом.

Напомним, что Туск был избран президентом Европейского Совета в 2014 году и был переизбран на второй срок в 2017. С 2007 по 2014 он занимал должность премьер-министра Польши.

Ранее "Страна" сообщала, что Туск призвал Россию освободить всех украинских политических заключенных.