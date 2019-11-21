Вчера, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Очаков, где осмотрел возвращеннные Россией корабли и провел пресс-конференцию на которой заявил, что внешняя политика это его зона ответственности, как главы государства, а не каких-либо бизнесменов вроде олигарха Игоря Коломойского.

Об этом передает "Украинская правда".

"Я хотел бы, чтобы все же я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины, а не любой бизнесмен. Мне кажется, что так будет правильно. Я, правительство, общество, это решение все же государственное", - ответил Зеленский на вопрос журналиста относительно заявлений Коломойского о необходимости "разворота в сторону России".

Напомним, что это по сути первый комментарий президента интервью олигарха для The New York Times, в котором Коломойский заявил, что Украине пора отвернуться от Запада и налаживать отношения с Россией.

Ранее лишь Юлия Мендель, пресс-секретарь Зеленского заявляла, что Коломойский не имеет права говорить от имени Офиса президента или Украины.