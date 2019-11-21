Вчера, 20 ноября, в Одессе после длительных испытаний начал регулярные рейсы трехсекционный трамвай Odissey MAX, самый длинный в Украине. Трамвай будет курсировать по маршруту №26 - от Старосенной площади до 11-й станции Люстдорфской дороги. Об этом сообщает Odessa.online.

Фото: odessa.online

Как сообщили в КП "Одесгорэлектротранс", вагон будет выходить на линию не на целый день, а лишь на усиление в час пик - утром и вечером.

"Дизайн его полностью выполнен на основе нашего конструкторского бюро. Вагон обеспечен системой GPS-навигации, что позволяет отслеживать его местонахождение в реальном времени, имеет мощное внутреннее и внешнее освещение, очень комфортабельный и удобный. Я думаю, что он будет радовать одесситов", - отметил заместитель директора по эксплуатации КП "Одесгорэлектротранс" Александр Коваль.

Напомним, трехсекционный трамвай Odissey MAX был собран инженерами КП "Одессгорэлектротранс" за 42 дня. Его длина составляет почти 31 метр, что является рекордом для Украины. Общая пассажировместимость - 280 человек, сидячих мест - 62. В следующем году "Одесгорэлектротранс" планирует создать ещё один Odissey MAX, цена которого составляет 18 миллионов гривен.

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