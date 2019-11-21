Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 21 ноября совершил визит на базу Военно-морских сил Украины в Очакове Николаевской области. Глава государства лично убедился в каком плачевном состоянии Россия вернула захваченные корабли. Зеленский осмотрел повреждения и пообещал, что корабли вернут в строй в течение трех месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Также Зеленский отметил, что на катерах отсутствует оборудование и вооружение.

"То, что мы увидели... действительно частично не хватает оборудования, не хватает части вооружения. Будет расследование. Мы увидим все детали", - добавил украинский гарант.

Фото: president.gov.ua

Кроме этого, Зеленский пообщался с экипажем катеров и поблагодарил моряков за готовность и впредь служить Украине.

Напомним, что 18 ноября Россия передала украинской стороне три корабля: "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", которые захватила в ноябре 2018 года в Керченском проливе.