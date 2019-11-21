Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинг в порту Очакова вечером в среду, сообщил журналистам, что не знает, кто скрывается под именем пранкера Джокера. Соответствующее видео опубликовал Telergam-канал Джокера.

"Я не знаю. Я не знаю, кто такой Джокер, может он среди нас прямо сейчас", - сказал Зеленский.

Напомним, уже более месяца, как депутатов парламента "терроризирует" пранкер, известный под ником "Джокер". Он сливает в сеть переписку с народными избранниками. Более того – шутник выдает себя за высокопоставленных чиновников и влезает в доверие к парламентариям.

Недавно, пранкер Джокер "развел" замминистра на пост о любви и на рассказ о коррупционных схемах.

Ранее "Страна" писала, что угрозы Вятровичу, в которых он обвинил Бужанского, оказались розыгрышем пранкера Джокера.