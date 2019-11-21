Киевсовет выделил дополнительных 227 миллионов гривен на реконструкцию Шулявского моста. Об этом сообщает "Наші гроші", ссылаясь на системы "Прозорро" и ".007".

Как отмечается, в ноябре ООО "Северо-украинский строительный альянс" получило 88,52 млн гривен из 227,67 млн гривен. В прошлом году эта компания выиграла тендер на строительство моста за 598,5 млн гривен.

"В октябре 2019 года увеличили стоимость договора дополнительным соглашением на 227,67 млн грн. Следовательно, реконструкция подорожала на треть - до 814,52 млн грн", - говорится в сообщении.

Заказчик объяснил подорожание тем, что с лета 2018 года выросли индекс потребительских цен и цены на материально-технические и трудовые ресурсы, а также изменились действующие нормативы по определению уровня прибыли и административных расходов.

В то же время первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник написал в Facebook, что есть объективные причины для такого решения.

"Сейчас в СМИ поднимается волна необоснованных обвинений относительно строительства развязки на Шулявке. Да, сметная стоимость действительно выросла, это не новость, и это подтверждено ГП "Укргосэкспертиза", - отметил Поворозник.

По его словам, на это есть объективные причины. В частности, стоимость металлоконструкций балок пролетных строений увеличилась с 75,2 млн грн до 122 млн грн, а металлических конструкций лесов с 32,5 млн грн до 39,4 млн грн.

Кроме того, по его словам, выросла заработная плата работников столичных коммунальных предприятий - с 7500 грн до 11 000 грн.

"Да, проект переутвержден Распоряжением КГГА, поскольку такая процедура. Так как и на любом крупном строительном объекте бывают сбои в работе, однако мост строится, работы идут активно и днем ​​и ночью. И, да, автомобильное движение по Шулявскому мосту запустим до конца года. Мы прозрачны в расходах, мы открыты для общения с прессой. Просьба, перед тем, как публиковать материалы о важных для столицы структурных объектах, спросите, поговорите с нами тоже", - написал Поворозник.

Скриншот: facebook.com/povoroznyk.m

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ремонту Шулявского путепровода мешает цех завода, который нужно снести. Также мы сообщали, что у моста появились сразу две страницы в социальной сети Facebook.