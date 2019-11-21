Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что уже завтра 21 ноября, заставит сложить мандат нардепа от "Слуги народа" Романа Иванисова, если у него появится подтверждение озвученных в отношении него вопиющих фактов. Об этом он сообщил на брифинге в среду ночью в Очакове после осмотра возвращенных РФ кораблей, передает Интерфакс-Украина.

"По поводу одного из депутатов партии "Слуга народа" я прочитал, что есть скандал. Я хочу сразу сказать, что завтра у меня будут реальные данные, я хочу разобраться фейк это или у него есть реальная причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием. Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, завтра я заставлю этого человека сложить мандат и пойти из партии "Слуга народа", - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский напомним, что из фракции "Слуги народа" уже исключили двоих депутатов (15 ноября были исключены Анна Скороход и Антон Поляков – Ред.). "Это будет, наверное, третий человек (Иванисов – Ред.), если он причастен, и будет человек наказан, если правда, что были почищены данные", - подчеркнул он.

Также президент добавил, что в "Слугу народа" брали "простых людей из народа, которые никогда не были в политике". "И Служба безопасности проверяла, и МВД проверяло, и если почищены данные, то будет расследование, это я всем обещаю", - заверил он.

Кроме того, Зеленский поблагодарил СМИ за предоставленную информацию об этом депутате, если она окажется правдивой. "Мы всегда говорили, что готовы к очищению, и это правда. И никого не останется ни в правительстве, ни на местах, ни в областях, ни даже в партии "Слуга народа", если кто-то причастен к чему-то уголовному или к таким сложным уголовным делам", - сказал он.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней в исправительных колониях общего режима. В ответ на это Иванисов на своей странице в соцсети Facebook опубликовал скан-копию справки об отсутствии судимости.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов был осужден, однако судимость была погашена, и согласно действующему законодательству депутат считается несудимым.

Лидер фракции "Слуга народа" Арахамия предложил приостановить членство Иванисова в партии и фракции на период проведения проверки.

Генеральная прокуратура Украины обнародовала опровержение, согласно которому предоставленная генеральным прокурором Рябошапкой информация о погашенной судимости Иванисова является неподтвержденной.

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной", - указывается в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

По факту проводится проверка, её результаты будут официально сообщены позже.

В среду вечером Иванисов написал на своей странице в Фейсбук, что на время проверки обнародованной в СМИ информации приостановил свое членство во фракции "Слуга народа".

"Вместе с тем, считаю, что господина Рябошапку умышленно ввели в заблуждение. Офис генпрокурора уже дал опровержение озвученной сегодня в отношении меня информации. Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили", - отметил нардеп.

Также он написал, что скоро будет готов обнародовать достоверные доказательства того, что "это спланированная информационная атака против него за его антикоррупционную деятельность. Уже совсем скоро вы узнаете и фамилию заказчика".