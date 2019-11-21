Температура в Украине в течение пятницы, 21 ноября, составил от +2 до -3 градусов, в западных областях, Винницкой и Одесской областях ожидается небольшой дождь, порывы ветра 15-20 м/с, а в Приазовье 25-28 м/сек. К концу недели температура местами упадет до -12 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Как сообщается, 21 ноября будет небольшой дождь в Винницкой и Одесской областях. В Киеве и области без существенных осадков. В столице температура в течение суток около 0 градусов. Ниже нуля температура должна упасть 22 ноября.

На 22-23 ноября синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры. Ночью будет -4...-9 мороза, в восточных областях до 12 градусов, днем 0...-5 мороза.

В западных областях, на юге Одесской области и в Крыму ночью около 0, днем +1...+6 градусов тепла; лишь на Закарпатье ночью +2...+7 тепла, днем +7...+12. По данным синоптиков, в столичном регионе ночью ожидается -4...-9, днем 0...-5.

24-25 ноября температура ночью в восточных областях достигнет 12 мороза. Днем ожидается от 2 мороза до 4 тепла. В западных областях и на юге ночью около 0, днем +1...+7 тепла, в Карпатах и на Закарпатье до +12.

В Киевской области температура ночью -3...-8 мороза, днем от -2...+ 3 тепла.

Ранее сообщалось, что синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе.

Также мы писали, что синоптик предупредила, что в четверг в Украину придут морозы до -10.