Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, WhatsApp не только не защищает сообщения своих пользователей, но еще используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, которые не имеют отношения к мессенджеру. Он отметил, что уязвимости приложения делают открытыми личные данные пользователей для хакеров и государственных учреждений. "Все, что нужно было сделать хакеру, это отправить вам видео, и все ваши данные оказались во власти злоумышленника", - пояснил Дуров.

Причина этого, по его мнению, в участии Facebook, которому принадлежит мессенджер, в программе Агентства национальной безопасности США по сбору данных о населении (PRISM). "Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона", - подчеркнул Дуров.

В мае создатель Telegram заявил, что мессенджер WhatsApp никогда не был и не будет безопасным для пользователей. Тогда он обвинил администрацию WhatsApp в умышленном сокрытии своей работы, чтобы эксперты не могли уличить ее в пренебрежительном отношении к юзерам.

Ранее Дуров заявил, что WhatsApp может взломать и прочитать кто угодно.

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