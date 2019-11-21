Как сохранить новый мост в Станице Луганской?

Зеленский вчера открыл восстановленный мост в Станице Луганской. В отличие от кучи ленточек, перерезанных Порошенко в последний год его правления, эта – действительно знаковое событие, поскольку речь идет о первом восстановленном объекте в зоне, где еще недавно шли боевые действия. И это – знаковый прецедент, за который Зеленский действительно заслуживает похвалы.

Однако для того, чтобы этот мост в будущем снова не стал жертвой обстрелов, нужны и другие действия. Нужно восстановление мира, которое, как уже признано всем миром, возможно только через выполнение Минских соглашений.

Зеленский вчера озвучил темы, которые он собирается поднять на встрече "нормандской четверки". И там действительно речь идет о пунктах Минских соглашений. Но – очень избирательно, то есть о первом и последнем пунктах.

Полное прекращение огня, безусловно, должно стать базой для всего остального. И оно зависит от обеих сторон. Поэтому украинский президент должен не только ставить вопрос, но и рассказать, что делает украинская сторона для гарантии отсутствия обстрелов.

А что касается взятия границы под контроль, то, как следует из соглашений, этот вопрос можно будет ставить только тогда, когда состоятся выборы и амнистия, когда вступит в силу закон об особом статусе.

Пока же Зеленский в том же комментарии говорит, что выборы собирается проводить уже на контролируемой территории, а парламент и вовсе готовится провалить продление закона об особом статусе.

Если все произойдет по этому сценарию, то передачи границы под контроль не будет никогда, потому что сепаратисты не согласятся на восстановление украинской юрисдикции без гарантий, что завтра к ним не приедут радикалы и не устроят "сожжение ваты".

И если все пройдет по этому сценарию, то особого смысла восстанавливать мост в Станице Луганской нет. Потому что при этом сценарии боевые действия все равно возобновятся.

Тайны "Слуги народа": теперь еще и насильник

Роман Иванисов. Фото: facebook.com/ivanisov153.sluganarodu

Чем дальше, тем страшнее. Именно так можно охарактеризовать нарастающий вал информации о "слугах народа", которых Зеленский привел в парламент. Хотя начиналось все весело – с переписок о жарком сексе и путче Порошенко. Но, как оказалось, это была просто юмористическая презентация. А потом началось серьезное.

Уже был слив о зарплатах в конвертах. Уже был скандал с обвинениями в получении взяток за неголосование. Но это все успело забыться, потому что дальше информация нарастает, как снежный ком.

Уже несколько подряд идет слив аудио, в котором видный "слуга народа" Юзик "учит правильной жизни" руководство днепропетровской полиции. Но и этого оказалось мало. Вчера Генпрокуратура подтвердила слив, опубликованный экс-нардепом Игорем Мосийчуком, о том, что мажоритарщик с Западной Украины Роман Иванисов имеет погашенную судимость за изнасилование несовершеннолетней. При том, что ранее генпрокурор Рябошапка это опроверг.

Дальше уже почти некуда. Дальше может быть только изнасилование несовершеннолетней действующим нардепом.

15 лет назад две погашенные судимости не позволили Виктору Януковичу стать президентом. А ведь сбитая шапка и драка – это мелочи по сравнению с изнасилованием, да еще и несовершеннолетней.

Перед парламентскими выборами команда Зеленского гордилась как раз тем, как оперативно избавлялась от кандидатов, за которыми были замечены какие-то грехи. Но, как говорится, слона так не заметили.

Поэтому сейчас уже актуальным становится вопрос о чистке списка действующих нардепов. Правда, с мажоритарщиком сложнее – его вряд ли можно заставить сдать мандат. Но хотя бы из фракции исключить нужно.

Зачем украинской армии английский язык?

Армия Украины берется за английский. Фото: штаб ВСУ

Вчера стало известно о планах нового Министерства обороны по дальнейшему реформированию армии.

Планов очень много, но один пункт заслуживает особого внимания – речь идет о введении обязательного изучения английского языка в военное образование. И тут возникает вопрос: а зачем?

Замминистра Алина Фролова объясняет, что повальная англоизация нужна, чтобы английский знали те, кто занимается вопросами интеграции в НАТО. Однако вряд ли количество офицеров, занимающихся этой интеграцией, превышает несколько сотен. А зачем английский всем остальным?

В 1930-е годы в Советском Союзе основным иностранным языком был немецкий. И хотя это не афишировалось, все знали, что страна изучает язык вероятного противника.

После войны основным иностранным языком стал английский. И снова по той же причине. Однако, согласно нынешней военной стратегии, вероятным противником для Украины вроде бы являются не Штаты с Великобританией…

Впрочем, вчера появилась еще одна информация, которая может пролить свет на необходимость тотальной англоизации армии. Как оказалось, секретарь СНБО Александр Данилюк за четыре месяца своей работы трижды успел предложить пост министра обороны Украины подполковнику американской армии Александру Виндману. Правда, Данилюк уже успел объяснить, что это была шутка, но ведь введение повального изучения английского предлагается серьезно!

А если серьезно, то в военном образовании в первую очередь нужно восстановить изучение русского языка. И не только как языка вероятного противника. Просто (как показывают многочисленные репортажи), когда военные говорят не на камеры, делают они это преимущественно на русском. И с точки зрения военного взаимодействия будет критично, если вдруг среди офицеров окажется кто-то, кто не знает основного неформального языка армии.

Европа на замке: прощай, евроинтеграция?

Франция де-факто показывает красный цвет новым странам. Фото: flickr.com/ european_parliament

Горячая новость из Европы: вчера стало известно, что Франция предложила значительно усложнить правила вступления новых государств в Евросоюз. Как сообщается, новая процедура будет состоять из семи этапов с "суровыми условиями для эффективного перехода на европейские нормы и стандарты".

Причем данное предложение – вовсе не самодеятельность Парижа, а инициатива, согласованная с Берлином. Что с огромной вероятностью означает, что предложение будет одобрено всеми странами ЕС и станет нормой.

В принципе, и так понятно, что большинство государств Евросоюза выступает против его расширения. Единственное исключение делается для балканских "островков" вроде Сербии, Албании и Северной Македонии, поскольку их вступление делает ЕС географически замкнутой структурой. Что удобно и с точки зрения логистики, и с точки зрения экономии средств на стирании внутренних границ.

А вот что касается расширения на восток (то есть включения в ЕС Молдавии и Украины), то здесь заинтересованными сторонами являются только Польша и Румыния. Поскольку только они могут получить существенную экономию на том, что их внешние восточные границы станут внутренними европейскими. А вот остальная Европа в этом не заинтересована. Как и в том, чтобы новые миллионы мигрантов из бедных восточноевропейский стран заполонили их рынки труда.

Так что европейская интеграция становится для Украины еще более далекой перспективой. Фактически она останется только в виде лозунга, внесенного в Конституцию при Порошенко.

Но в этом ничего страшного нет. Ведь в программе Компартии Советского Союза тоже был пункт о построении коммунизма.

Эстония претендует на территории России: что это значит для Украины

У Эстонии обнаружились территориальные претензии к России. Фото cont.ws

Эстония выдвинула территориальные претензии к России. Эта новость выглядит как анекдот, но в украинском политикуме эстонские претензии восприняли преимущественно положительно – тем более что эстонцы приравнивают "отторгнутые" у них территории к ситуации с Крымом. Однако над эстонскими претензиями стоило бы задуматься поглубже.

Дело в том, что Таллин настаивает на признании Россией условий Тартусского договора 1920 года, по которому часть Ленинградской области и Печорский край должны входить в состав Эстонии. И если исходить из соглашения 99-летней давности, это действительно так.

Но если представить, что все произойдет так, как хотят эстонцы, то для Украины может возникнуть масса неприятных прецедентов. К примеру, относительно мирного договора между РСФСР, УССР и Польшей 1921 года, по которому в состав польского государства должны входить вся Галичина вместе с Волынской и Ровенской областями. Или Трианонский договор 1920 года, по которому Закарпатье официально стало территорией Чехословакии.

Больше того, по такой логике Россия может вернуться к договору об образовании СССР 1922 года, согласно которому Крымская АССР являлась частью Российской Федерации.