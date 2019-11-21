Президент вместе с первой леди приняли участие во всеукраинском форуме, посвященном молодежи.

Видео разместил телеканал "112 Украина" на своем YouTube-канале.

Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской станцевал перед школьниками на молодежном Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной".

Мероприятие проходит с 20 по 21 ноября в Киеве. Появление президента и первой леди вызвало фурор у школьников.

Юные ведущие предложили Зеленским разрядить обстановку "футбольным" танцем, к которому также присоединились участники форума.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский сегодня не прилетел вовремя в Очаков из-за поломки борта №1. Это произошло впервые за 20 лет.

Еще мы писали, как Зеленский согласился делать зарядку онлайн в 07.00, чтобы страна стала спортивнее.