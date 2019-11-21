Украина обратится к России, чтобы она вернула все, чего не хватает на украинских военных кораблях, которые вернулись в Украину. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, который вечером в среду прибыл порт в Очаков, чтобы осмотреть вернувшиеся корабли Военно-морских сил Украины.

"Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков, и вернули наши катера. То, что мы увидели, действительно не хватает (на судах – Ред.) и оборудования частично, и не хватает, мы говорили с адмиралом и некоторые вещи я не могу сказать, части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули всё, что там есть", - сказал он на брифинге в среду ночью в Очакове после осмотра вернувшихся в Украину трех захваченных РФ год назад кораблей.

При этом Зеленский указал, что Украина параллельно займется и ремонтом этих судов. "Мы говорили с господином Воронченко (командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, адмирал Игорь Воронченко – Ред.), где-то три месяца и всё будет на ходу", - сказал он.

Также в своем Telegram-канале Владимир Зеленский сообщил, что бронированные катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" уже в Николаевской области.

"Шаг за шагом мы идем к миру, ища дипломатические решения и борясь за то, чтобы наша Украина была вновь единой", - написал президент.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official/135

Ранее в ВМС сообщили, что захваченные Россией украинские судна в Керченском проливе находятся в ужасном состоянии и не могут идти своим ходом. По данным военных, с них сняли даже плафоны, розетки и унитазы.

Сегодня стало известно, что украинские корабли, которые вернула Россия, уже прибыли в гавань Очакова. Туда должен был прилететь Зеленский, но задержался. Как стало известно позже, президент не прилетел вовремя в Очаков из-за поломки борта №1, что произошло впервые за 20 лет.