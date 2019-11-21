Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в среду вечером в Очаков, чтобы осмотреть три корабля Военно-морских сил Украины, буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", которые вернулись на родину после годичного "плена" в России.

"В военном порту находятся также 17 освобожденных в начале сентября моряков, которые ранее служили на этих судах", - сообщили в пресс-службе президента.

Отмечается, что Зеленский прибыл в Очаков с задержкой в несколько часов из-за отказа двигателя у президентского самолета. Ему и сопровождающим лицам пришлось пересесть на другой самолет.

Ранее в среду Зеленский посетил Станицу Луганскую, где состоялось открытие восстановленного моста через Северский Донец.

Напомним, что на украинских кораблях, которые вернулись в Украину, Россия сняла радары и радиостанции.