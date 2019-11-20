Кабинет Министров выделил 252 миллиона гривен на закупку научного океанского судна ледового класса. Об этом сообщила министр образования и науки Анны Новосад, передает пресс-служба прравительства.

"Это позволит нам быть более самостоятельными в исследовании Мирового океана, которое на равных с исследованиями космоса является сейчас одним из приоритетов мировой науки", - сказала она.

Глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий, в свою очередь, сказал, что для обслуживания станции мы ежегодно фрахтуются иностранные суда, а морские исследования долгое время вообще не велись, только в прошлом году начали кое-что делать с борта рыболовных судов, которые не являются полноценными "плавучими лабораториями".

"Купив собственное судно, мы сможем создавать логистические консорциумы со странами, у которых есть свои полярные станции, но нет собственного флота", - отметил он.

Директор НАНЦ также напомнил, что последний самостоятельный научный рейс в Южном океане Украина организовывала 20 лет назад. С тех пор в Украине нет судов, которые позволили бы вести исследования в Мировом океане и помогать с антарктическими исследованиями на "Академике Вернадском".

Ожидается, что судно приобретут до конца года, а в 2020 году оно выйдет в океан под украинским флагом.

Напомним, что в ноябре в Украине начался набор на экспедицию в Антарктиду. Ранее сообщалось, что ранее Новосад призвала сокращать ВУЗы в Украине.